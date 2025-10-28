COMICIS
Guardiola convoca eleccions anticipades a Extremadura
A causa del bloqueig per aprovar els comptes del 2026
La presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, va convocar ahir eleccions anticipades per al diumenge 21 de desembre del 2025 davant la impossibilitat de tirar endavant els pressupostos per al pròxim exercici i per evitar el “bloqueig” en el “millor moment econòmic i social” que viu la regió. En una compareixença convocada d’urgència, Guardiola va comunicar que ha firmat el decret de convocatòria d’eleccions a l’Assemblea d’Extremadura, en la qual avui estava previst debatre les tres esmenes a la totalitat als comptes presentats per l’oposició.
“Sense pressupostos no tenim eines per continuar creant ocupació i protegir les famílies”, va afirmar la dirigent popular, que va anunciar que la campanya electoral començarà el 5 de desembre i acabarà el 19 del mateix mes. Guardiola ja havia advertit que si no comptava amb comptes per al 2026 convocaria els comicis –previstos per al 2027– de forma anticipada. Després de la sortida de Vox del Govern de coalició, el Partit Popular governava en minoria parlamentària i amb pressupostos prorrogats.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va expressar el seu suport a la decisió de Guardiola i va destacar la “responsabilitat” de posar “els extremenys primer”. “Se la recompensarà a les urnes”, va assegurar Feijóo, que va defensar que “el governant que respecta el seu poble compleix la seua paraula i un principi bàsic: davant el bloqueig, eleccions”, en relació amb els problemes del president del Govern central, Pedro Sánchez, de tirar endavant els comptes del 2026.