POLÍTICA
Junts trenca els acords amb el PSOE i deixa el Govern de coalició a la corda fluixa
La militància de la formació haurà de ratificar l’acord de la cúpula en una consulta. Puigdemont en culpa els socialistes i insta Sánchez a explicar com pensa mantenir dreta la legislatura
La direcció de Junts va decidir ahir per unanimitat trencar els seus acords amb el PSOE, deixant el Govern que presideix Pedro Sánchez sense la majoria de la investidura, una decisió que les bases del partit dels de Carles Puigdemont hauran de ratificar en una consulta que arrancarà demà i finalitzarà dijous. Si la militància dona suport a la decisió, l’Executiu central “no podrà recórrer a la majoria de la investidura, no tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà exercir el govern”, va anunciar el president dels juntaires des de Perpinyà després de finalitzar la reunió de la cúpula del partit. En la trobada, Puigdemont va traslladar a la direcció la seua proposta de ruptura, acordada ja diumenge amb la permanent de Junts, l’òrgan de comandament més restringit de la formació independentista.
Durant la seua compareixença, l’expresident de la Generalitat va evitar fer al·lusió a una hipotètica moció de censura a Sánchez o demanar un avançament electoral, encara que sí que va convidar el PSOE a “reflexionar” i a “respondre davant de la ciutadania de quina manera pensen continuar governant”. Per a Puigdemont, la responsabilitat d’aquesta ruptura és únicament dels socialistes, al ser qui té el poder per fer complir els acords assolits. “El PSOE ha considerat que els seus tempos i ritmes eren els únics vàlids. Ha estat ignorant la seua debilitat parlamentària i ha menyspreat els avisos i senyals que hem anat llançant en aquests 22 mesos de treball i 19 trobades a Suïssa. No ajudarem aquest Govern ni a cap altre que no ajudi Catalunya”, va asseverar.
De rebre l’aval de les bases de Junts, la ruptura amb el PSOE es traduirà en el final de les reunions a Suïssa amb el verificador internacional i també “es notarà” al Congrés, on Junts no negociarà res amb el Govern central, que s’assabentarà “pel plafó de votació” de la posició del partit, van explicar fonts de la formació. En aquest sentit, van assenyalar que votaran el que considerin d’acord al seu programa electoral. “Trencar significa trencar”, van emfatitzar. La consulta a la militància arrancarà demà a les 10.00 i s’allargarà fins dijous a les 18.00, quan es donaran a conèixer públicament els resultats.
Segons les esmentades fonts del partit, durant l’última reunió que van mantenir a Suïssa, al PSOE “ja li va quedar clar” el posicionament de Junts, i diumenge a la nit els socialistes ja eren coneixedors de la decisió presa per la permanent de Junts.
Entre aquests incompliments també hi ha l’oficialitat del català a la UE, un pacte que el PSOE va provar d’avançar aquesta setmana entaulant un diàleg bilateral amb Alemanya després de l’amenaça de Junts. Al tinter també queda el traspàs de les competència d’immigració a Catalunya, que va ser tombada al seu pas pel Congrés.
De l’oficialitat del català a les competències en immigració
Puigdemont va justificar ahir la ruptura amb el PSOE pels “incompliments” dels acords assolits a Suïssa. Entre aquests, va citar la publicació de les balances fiscals; les xifres d’execució pressupostària; la presència de Catalunya en organismes internacionals en els quals podria entrar; la desclassificació de documents relacionats amb els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils; la “descongelació” de lleis sobre multireincidència i llocs de treball residencials; el traspàs dels secretaris i interventors municipals, o la capacitat que els ajuntaments puguin gastar els romanents de tresoreria.