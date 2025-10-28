EMERGÈNCIES
La jutge sol·licita les trucades de Mazón del dia de la dana
Estudia els contactes amb l’exconsellera d’Emergències. El president demana “evitar el soroll polític” en aquesta setmana “dura”
La jutge que investiga la dana ha sol·licitat a les Corts Valencianes el llistat de trucades del 29 d’octubre del 2024 del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que el Consell va entregar a petició de la comissió d’investigació. La instructora justifica la sol·licitud perquè “es tracta d’un document públic” i considera “pertinent” l’estudi de les trucades entre Mazón i l’aleshores consellera d’Interior, Salomé Pradas, per analitzar el procés de presa de decisions al Cecopi.
Així mateix, la jutge també ha demanat a l’empresa encarregada dels serveis de teleassistència que li remeti els enregistraments de les trucades efectuades o rebudes el 29 d’octubre per sis usuaris del servei de teleassistència que van morir aquell dia per unir-les al procediment.
Segons el llistat entregat per Presidència, Mazón va fer 26 trucades entre les 17.37 i les 23.29 hores el dia de la dana. Alguns d’aquests contactes van ser amb Pradas des del restaurant on va dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, citada com a testimoni dilluns vinent 3 de novembre. A més, la primera trucada del president amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tenir lloc a les 21.27 hores. Mazón, per la seua part, va demanar ahir “evitar el soroll polític” en aquesta setmana “especialment dura” i va evitar pronunciar-se sobre les acusacions del president del Govern central, Pedro Sánchez, que va declarar que la “negligència” del cap del Consell va causar una “autèntica tragèdia”. Demà es commemora el primer aniversari de la dana amb un funeral d’Estat marcat per la tensió, després que les víctimes hagin exigit a Mazón que no assisteixi a l’acte.
Pèrdues de 103 milions
D’altra banda, la Unió Llauradora i Ramadera ha estimat en 103,6 milions d’euros el valor de les 214.200 tones de pèrdua de capacitat productiva en els diferents cultius un any després de la dana, i ha denunciat l’eliminació d’una assignació de 26,7 milions d’euros destinada a la recuperació.