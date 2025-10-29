Despleguen 229 mantes tèrmiques per recordar les víctimes de la dana i denunciar la "negligència criminal" de Mazón
Els manifestants han fet una marxa fins el restaurant on el president va passar les hores clau de la tragèdia
Centenars de persones s’han reunit a la plaça de la Mare de Déu de València, davant del Palau de la Generalitat Valenciana, aquest dimecres al migdia en un acte d'homenatge a les 229 víctimes de la dana i dues persones més que van morir durant les tasques de neteja posteriors. En el primer aniversari de la tragèdia, els concentrats han col·locat mantes tèrmiques a terra amb el nom de totes les víctimes, han fet cinc minuts de silenci i han acabat amb crits de 'Mazón dimissió' i 'Mazón a la presó'. Després han engegat una marxa que s'ha dirigit fins al restaurant El Ventorro, on aquell dia el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, estava dinant.
"L'objectiu és recordar els morts d'aquell dia per una negligència criminal", afirma la portaveu d'Acord Social Valencià, Beatriu Cardona, convocants de la protesta d'aquest dimecres. Els organitzadors han cobert el terra de la plaça de la Mare de Déu de València amb 229 mantes tèrmiques, les mateixes que, segons ha relatat Cardona, es van fer servir fa un any per tapar els cossos de les víctimes. A cada manta s'hi ha col·locat un cartell amb el nom de cada víctima, també de les dues persones que van perdre la vida mentre treballaven en les tasques de neteja, les quals fan enfilar el nombre total a 231.
Amb el desplegament d'aquestes mantes, Cardona ha dit que han volgut "donar l'oportunitat a la ciutadania de poder plorar les nostres víctimes". "Volem visualitzar que no són una llista, la magnitud de la tragèdia", ha expressat. De fet, desenes de persones han rodejat les mantes i han fet cinc minuts de silenci per recordar-les. L'acció ha acabat amb un llarg aplaudiment. Tot seguit, els convocants han llegit un manifest de denúncia.
Després d'aquest acte simbòlic, els concentrats han iniciat una marxa lenta que ha volgut reproduir el recorregut que Carlos Mazón va assegurar que havia fet quan va sortir del dinar al restaurant El Ventorro. Amb clams de presó i dimissió del president de la Generalitat, els manifestats han lluït màscares amb la seva cara. Un dels punts àlgids de la mobilització ha estat quan han arribat fins al carrer on s'ubica aquest establiment, que ja no té el cartell que l'identifica.
En aquest punt, els manifestants han cridat crits com "Mentre ell dinava, la gent s'ofegava", un clam repetit al llarg de la protesta. Segons ha denunciat Cardona, "el president de la Generalitat Valenciana va decidir passar les hores més crítiques de l'emergència abandonant el poble a qui hauria d'haver cuidat".
Des de la plataforma Acord Social Valencià han avançat que seguiran fent manifestacions cada mes "com a mínim, fins que Carlos Mazón i el seu Consell assumeixin responsabilitats". "Avui és un dia molt difícil i de molts sentiments oposats", ha lamentat Cardona, que ha assegurat que "continuaran lluitant perquè es faci justícia d'aquesta infàmia".
