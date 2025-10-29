CARIB
El potent huracà Melissa, més fort que el Katrina, toca terra a Jamaica
El potent huracà Melissa va tocar ahir terra a Jamaica amb vents màxims sostinguts propers als 295 quilòmetres per hora (185 milles), pluges torrencials i marors que amenaçaven de provocar inundacions i danys catastròfics.
Es tracta d’“un dels impactes d’huracà més potents registrats a la conca de l’Atlàntic”, va informar el Centre Nacional d’Huracans dels EUA.
El cicló, el de més intensitat aquesta temporada a l’Atlàntic, va entrar a Jamaica a prop de New Hope, al sud-oest de l’illa, convertit en un huracà de categoria 5. L’organisme preveu que el Melissa mantingui la seua intensitat extrema abans de creuar el sud-est de Cuba avui dimecres i arribar a les Bahames demà dijous.
Es tracta del primer huracà que toca terra a l’Atlàntic com a categoria 5 des del 2019, quan el Dorian va colpejar les Bahames. El Melissa és més fort que l’huracà Katrina, que va assolir la categoria 5 al seu pas pel golf de Mèxic i va arrasar el sud dels Estats Units el 2005.
Fallades totals
Les autoritats jamaicanes van instar la població a quedar-se en refugis segurs, davant de la imminència de vents devastadors que podrien causar “fallades estructurals totals”, especialment en zones muntanyoses.