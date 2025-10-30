Junts trenca amb el PSOE amb un 87% de suport de les bases
La consulta interna celebrada aquesta setmana ha comptat amb una participació del 66% de la militància, certificant la decisió de l'equip de Puigdemont
Les bases de Junts han avalat la ruptura amb el PSOE amb un contundent 86,98% dels vots a favor en la consulta interna finalitzada aquest dijous. La decisió, que confirma la línia marcada per la direcció del partit que lidera Carles Puigdemont, ha comptat amb només un 10,22% de vots en contra i un 2,80% en blanc. La participació ha assolit el 66,29% del cens, format per uns 6.300 militants segons les dades actualitzades de 2025.
La votació telemàtica, iniciada el dimecres a les 10 hores i tancada aquest dijous a les 18 hores, responia a la pregunta de si els militants "estan d'acord amb la proposta de la direcció de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE arran dels seus incompliments". La proposta havia estat aprovada prèviament per l'executiva nacional de Junts i avalada pel Consell Nacional amb un 93,36% de suports. Malgrat estava prevista una compareixença de la cúpula del partit per valorar els resultats, finalment aquesta no s'ha produït.
Les conseqüències de la ruptura amb els socialistes
La decisió implica la suspensió de les reunions mensuals de la taula de negociació a Suïssa i el cessament de qualsevol mena de negociació amb els socialistes, també al Congrés dels Diputats. Puigdemont va advertir durant la seva intervenció que el govern de Pedro Sánchez "podran tenir poltrones, però a partir d'ara no podran governar", una clara advertència sobre les dificultats parlamentàries que afrontarà l'executiu espanyol.
Aquesta setmana, els diputats de Junts ja han començat a actuar en conseqüència, abstenint-se en diverses votacions al Congrés sense cap mena de coordinació prèvia amb el PSOE. Entre les mesures aprovades amb la seva abstenció hi ha una proposició de llei del PP per modificar part de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal i alguns punts d'una moció sobre immigració i multireincidència. Fonts del partit han confirmat que votaran segons el seu programa electoral, sense cap tipus de negociació amb els socialistes.
Els incompliments que han provocat la ruptura
Des de Perpinyà, Puigdemont va justificar la ruptura per diversos incompliments dels acords assolits a Suïssa. Entre aquests, va citar la no publicació de les balances fiscals, les xifres d'execució pressupostària, la presència de Catalunya en organismes internacionals, la desclassificació de documents relacionats amb els atemptats del 17-A de 2017, el bloqueig de lleis sobre multireincidència i ocupacions residencials, i el traspàs dels secretaris i interventors municipals.
Malgrat els esforços del govern espanyol per reconduir la situació amb mesures com el comunicat conjunt amb Alemanya per estudiar l'oficialitat del català a la Unió Europea, o l'obertura de Pedro Sánchez a desbloquejar la iniciativa contra la multireincidència, aquestes accions no han aconseguit convèncer el partit de Puigdemont.
Antecedents de consultes internes a Junts
Aquesta no és la primera vegada que Junts sotmet decisions estratègiques a consulta de la seva militància. L'any 2023, amb una participació similar del 67%, les bases van aprovar l'Acord de Brussel·les que va permetre la investidura de Pedro Sánchez amb un 86,16% de suports. Anteriorment, l'octubre de 2022, van votar la sortida del Govern d'ERC liderat per Pere Aragonès, amb un resultat més ajustat: 55,73% a favor i 42,39% en contra, amb una participació del 79,18% dels militants.