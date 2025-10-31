JUSTÍCIA
Investiguen la Junta de Castella i Lleó per la gestió dels incendis forestals
La Fiscalia de Castella i Lleó ha obert una investigació sobre la gestió dels incendis forestals de l’agost passat, després que l’Asociación Bierzo Aire Limpio presentés una denúncia contra el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, i el seu conseller de Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
L’associació va apuntar a la possible comissió de “delictes de prevaricació per omissió, delictes contra el medi ambient, omissió del deure de socors i altres il·lícits vinculats a la inacció i deficient actuació de l’administració”.
“El Govern autonòmic comptava amb tota la informació per anticipar-se, però va optar per no reforçar l’operatiu, malgrat els antecedents”, va assenyalar en la denúncia, en la qual va recordar que “no es va reforçar l’operatiu d’incendis ni es van augmentar els recursos de prevenció, vigilància o personal” després de catàstrofes ocorregudes el 2022.
Suárez-Feixes va assegurar que s’han produït canvis “molt potents” en estructura i inversió que “han funcionat molt bé” en els següents anys, tret de les “tres setmanes fatídiques amb circumstàncies desconegudes” del 2025. Aquest estiu, tres persones van morir i almenys 140.000 hectàrees van ser arrasades a Castella i Lleó.