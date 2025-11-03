Mazón anuncia la seua dimissió com a president de la Generalitat valenciana: "ja no puc més"
Apel·la "a la responsabilitat" de la majoria parlamentària per elegir el seu substitut
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dilluns que presenta la seua dimissió. "La Generalitat necessita un nou temps" i que "no hi hagi campanya d’odi ni assenyalament contra ningú", ha proclamat, mentre ha apel·lat "a la responsabilitat" de la majoria parlamentària per elegir nou cap del Consell. "Ja no puc més", ha dit Mazón, que ha recalcat que "per voluntat personal hauria dimitit fa temps perquè hi ha hagut moments insuportables" per a ell i per a la seua família.
"Sé que el soroll que hi ha al voltant de la meua persona és l’excusa perfecta per ocultar l’assumpció de responsabilitats del govern central", tant per "la informació errònia" del 29 d’octubre, el dia de la dana, com en el retard en l’ajuda i la "pèssima reconstruccion".
Així ho ha fet públic el propi Mazón en una declaració institucional passades les 09.10 hores en el Palau de la Generalitat, a la que han assistit els integrants del Consell, que ha estat convocada aquest mateix matí cap a les 08.00 hores. Mazón ha revelat que ha parlat aquest matí amb el Rei Felip VI per "agrair-li sempre el seu suport i la seua força", així com la Reina, sempre i "especialment durant aquest any després de la dana".
En la seua intervenció, en la que ha fet "un balanç personal", segons l’ha qualificat, ha defensat que, davant del "tsunami inimaginable" que va destruir "materialment i anímicament" la província de València, "des de la Generalitat Valenciana ho hem fet absolutament tot". "Reitero avui que mai un govern autonòmic ha abordat un repte ni remotament semblant", ha dit Mazón, que ha tornat a carregar contra "la falta d’ajuda clamorosa" del govern central. Ha subratllat que el dolor més gran és per les víctimes morals. "Les ferides materials s’estan curant", ha asseverat, però ha destacat que les majors "seqüeles" són les "emocionals".
Després d’aquests dies d’aniversari "durs, profunds, esquinçadors, cruspados i en ocasions cruels", ha compartido la reflexió que porta fent des de la riuada. "És moment de reconèixer erroes propis", ha admès, i n’ha enumerat alguns: permetre que es generessin falòrnies, no demanar declaracion d’Emergència Nacional –ha reconegut que quan se li va aconsellar Alberto Núñez Feijóo tenia raó– la seua "ingenuïtat manifesta de creure que per rebre de forma amable al govern central l’ajuda s’anava a accelerar" i, sobretot, mantenir l’agenda d’aquell dia".
"Sé que vaig cometre errors, viuré amb ells tota la meua vida, he demanat perdó i avui ho torno a repetir, però cap d’ells no va ser per càlcul polític o mala fe. No sabíem que el barranc del Poyo es desbordava", ha assegurat.
La decisió arriba després del procés de "reflexió personal" que va situar fa uns dies Mazón després del funeral d’Estat per les víctimes de la dana, on va ser increpat per alguns dels familiars assistents. Aquest diumenge es va viure una jornada intensa en què el dirigent autonòmic va mantenir diverses "converses" amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.