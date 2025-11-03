La periodista Maribel Vilaplana declara com a testimoni malgrat patir una crisi
L’anunci de Carlos Mazón sobre el seu futur coincidirà amb la declaració com a testimoni de la periodista Maribel Vilaplana en la causa oberta sobre la gestió de la dana del 29 d’octubre del 2024 al jutjat de Catarroja. La comunicadora, que va ser la que va compartir dinar amb el president al restaurant El Ventorro, va ser donada ahir d’alta després que dissabte a la tarda acudís a un centre hospitalari a causa d’una indisposició. Es dona la circumstància que dissabte el diari Levante-EMV va publicar una informació en la qual assegura que la periodista hauria mostrat un vídeo al cap del Consell sobre les inundacions sofertes a la localitat d’Utiel. Segons aquest mitjà, entre les 17.37 i les 17.40 hores del 29-O, Mazón va parlar amb l’exconsellera d’Interior Salomé Pradas i va veure un vídeo de la situació d’Utiel rebut per Vilaplana al seu WhatsApp. El jutjat de Catarroja va citar a declarar Vilaplana en compliment de la decisió de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de València que va ordenar a la magistrada instructora obtenir aquest testimoni al considerar que “hauria pogut” sentir les converses telefòniques de Mazón amb l’exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas, investigada en la causa. La jutge també li ha sol·licitat que aporti el tiquet del pàrquing on va aparcar el dia de la tragèdia, “així com qualsevol element que corrobori el període en què la testimoni va estar al costat del president”.