POLÍTICA
Vilaplana diu que Mazón no tenia pressa i atenia el mòbil
Assegura que durant el dinar va rebre nombroses trucades i missatges. Nega haver-li ensenyat un vídeo d’Utiel
La periodista Maribel Vilaplana, que va estar dinant al restaurant El Ventorro amb el ja president en funcions de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durant el dia de la dana, va afirmar ahir davant de la jutge de Catarroja que investiga la gestió de la catàstrofe que, durant el dinar de feina que van mantenir aquell dia, ell no mostrava “pressa” ni preocupació i que, de fet, es van acomiadar a les 18.45 hores, quan ja hi havia morts per la riuada, parlant de futbol. També va assegurar que Mazón estava comunicat i que “atenia el seu telèfon mòbil”, parlava i també escrivia. “Jo tinc la percepció d’escoltar-lo poc parlar. Ell estaria més escoltant que parlant”, va assenyalar, per agregar que no li comentava “res” de les converses que mantenia. “Mai em va comentar res ni vaig sentir paraules com dana, Cecopi o pluges”, va reblar.
Preguntada per un vídeo que va rebre al mòbil cap a les 17.30 hores en el qual apareixia Utiel inundat, la comunicadora va indicar que el va rebre en un xat familiar, que es tractava d’un link que li va passar el seu exmarit, però que no el va obrir, per la qual cosa va descartar que Mazón en conegués de l’existència.
També va assenyalar que l’actitud de Mazón durant el dinar era “distesa” i que no va percebre “pressa” en ell. De fet, va explicar que quan van sortir del restaurant i es van dirigir al pàrquing, ella, que treballa com a consellera per al Llevant UD, li va demanar que anés a veure un partit de futbol, un derbi contra l’Elx.
La periodista no va aportar el tiquet de l’aparcament d’aquella jornada, tal com li va requerir la jutge d’instrucció, a l’assegurar que no el conservava, encara que donarà la matrícula del seu cotxe perquè es pugui reclamar aquest document a l’empresa.
A la porta del jutjat, la comunicadora va ser rebuda pels familiars de les víctimes de la riuada, que li van demanar que expliqués tota la veritat.