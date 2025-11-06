JUSTÍCIA
Dos periodistes van tenir el correu clau abans que el fiscal general
Excàrrecs del PSOE també neguen la implicació de García Ortiz
El periodista d’elDiario.es José Precedo va revelar ahir al tribunal que va tenir accés al correu per la filtració del qual està sent jutjat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, el 6 de març del 2024, sis dies abans que ell. “És innocent”, va assegurar. Precedo va declarar com a testimoni en el judici que acull el Suprem contra el fiscal general, acusat de filtrar un correu en el qual l’advocat d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admetia en nom del seu client un frau a Hisenda per buscar un pacte. El periodista, adjunt al director d’elDiario.es, va deixar clar diversos cops que va tenir accés a “una captura de pantalla en paper d’aquest correu” el 6 de març, si bé la seua font no l’havia autoritzat a publicar aquesta informació. Així es va pronunciar el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina, que va confirmar que la nit del 13 de març va tenir accés al contingut del correu per “3 fonts diferents”, abans que García Ortiz el rebés. Abans de la declaració dels professionals de la comunicació van comparèixer l’exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato i qui va ser la seua secretària de política institucional i exassessora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que van assegurar que no van rebre de la Fiscalia General de l’Estat “el famós email” que la defensa d’Alberto González Amador va enviar el 2 de febrer del 2024. L’exassessora, que va ser qui va facilitar a Lobato una captura de pantalla similar a l’email que va ensenyar a l’Assemblea de Madrid, va dir que li va arribar per “un mitjà de comunicació”.