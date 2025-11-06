MONARQUIA
Joan Carles I arriba a Galícia en plena polèmica pel seu llibre
El rei emèrit Joan Carles I va arribar ahir a Galícia per disfrutar d’una de les seues grans passions, la vela, en plena polèmica per la publicació a França del seu llibre de memòries, Reconciliación, en què, entre altres coses, reivindica la seua “herència” democràtica a Espanya, país que enyora i al qual li agradaria tornar quan es compleix mig segle de la monarquia parlamentària. A més, també carrega contra el seu fill, el rei Felip VI, per retirar-li l’assignació anual.