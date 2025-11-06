SEGRE

ANIVERSARI

Mig segle de la Marxa Verda: l’ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc

Va provocar la retirada definitiva d’Espanya del territori

Concentració de ciutadans marroquins al Sàhara Occidental durant la Marxa Verda. - EFE

Concentració de ciutadans marroquins al Sàhara Occidental durant la Marxa Verda. - EFE

Agències

Avui es compleixen 50 anys de la Marxa Verda, l’ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc. El 6 de novembre del 1975, uns 350.000 marroquins van irrompre a la llavors província espanyola, encoratjats pel rei Hassan II, amb vistes a evitar la seua independència. Rabat considerava seu un territori que Espanya –al Sàhara des del 1884– es disposava a abandonar.

El Govern espanyol s’havia compromès a celebrar un referèndum d’autodeterminació el 1975, paralitzat pel Tribunal Internacional de Justícia per aclarir la situació del territori abans de ser colònia espanyola. El rei Hassan II es va aferrar a l’“existència de llaços jurídics d’homenatge entre el sultà del Marroc i algunes de les tribus que vivien al territori del Sàhara Occidental”, per justificar una actuació militar en cas de declaració d’independència.

Legionaris espanyols inhumant cadàvers durant la seua retirada. - EUROPA PRESS

Legionaris espanyols inhumant cadàvers durant la seua retirada. - EUROPA PRESS

En un discurs el 5 de novembre, el monarca marroquí va instar els seus ciutadans a iniciar l’endemà la marxa: “Estimat poble, demà, per la voluntat de déu, penetraràs les fronteres. Per voluntat divina.” El 6 de novembre, poc després de les 10.30 hores, els primers dels 350.000 voluntaris van tallar el filat i van penetrar en territori espanyol.

Operació Oreneta

A mitjans d’octubre, el president del Govern espanyol, Carlos Arias Navarro, havia ordenat a l’alt comandament militar l’elaboració d’un pla per a la sortida del Sàhara Occidental a partir del 10 de novembre, en el que es va batejar com a operació Oreneta, amb més de 10.000 civils i sengles militars espanyols evacuats.

Espanya va abandonar definitivament el Sàhara el 26 de febrer del 1976, posant fi a la presència civil i militar i a qualsevol funció administrativa sobre la regió, que va quedar en mans del Marroc i Mauritània –que la va abandonar el 1979–. Nacions Unides segueix considerant el Sàhara Occidental un territori pendent de descolonització.

Condemnada a ser una autonomia marroquina

La retirada d’Espanya del Sàhara Occidental va conduir al control de facto del territori per part del Marroc, que el 2007 va proposar un pla per a la seua autonomia dins del país, recolzat per Espanya el 2022 –canviant la seua postura històrica– i pels Estats Units i França –aliats marroquins–. D’altra banda, la setmana passada, el Consell de Seguretat de l’ONU –amb el rebuig d’Algèria– va avalar la proposta.

