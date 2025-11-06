ANIVERSARI
Mig segle de la Marxa Verda
Es compleixen cinquanta anys de l’ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc. Va provocar la retirada definitiva d’Espanya del territori
Avui es compleixen 50 anys de la Marxa Verda, l’ocupació del Sàhara Occidental per part del Marroc. El 6 de novembre del 1975, uns 350.000 marroquins van irrompre a la llavors província espanyola, encoratjats pel rei Hassan II, amb vistes a evitar la seua independència. Rabat considerava seu un territori que Espanya –al Sàhara des del 1884– es disposava a abandonar.
El Govern espanyol s’havia compromès a celebrar un referèndum d’autodeterminació el 1975, paralitzat pel Tribunal Internacional de Justícia per aclarir la situació del territori abans de ser colònia espanyola. El rei Hassan II es va aferrar a l’“existència de llaços jurídics d’homenatge entre el sultà del Marroc i algunes de les tribus que vivien al territori del Sàhara Occidental”, per justificar una actuació militar en cas de declaració d’independència.
En un discurs el 5 de novembre, el monarca marroquí va instar els seus ciutadans a iniciar l’endemà la marxa: “Estimat poble, demà, per la voluntat de déu, penetraràs les fronteres. Per voluntat divina.” El 6 de novembre, poc després de les 10.30 hores, els primers dels 350.000 voluntaris van tallar el filat i van penetrar en territori espanyol.
Operació Oreneta
A mitjans d’octubre, el president del Govern espanyol, Carlos Arias Navarro, havia ordenat a l’alt comandament militar l’elaboració d’un pla per a la sortida del Sàhara Occidental a partir del 10 de novembre, en el que es va batejar com a operació Oreneta, amb més de 10.000 civils i sengles militars espanyols evacuats.
Espanya va abandonar definitivament el Sàhara el 26 de febrer del 1976, posant fi a la presència civil i militar i a qualsevol funció administrativa sobre la regió, que va quedar en mans del Marroc i Mauritània –que la va abandonar el 1979–. Nacions Unides segueix considerant el Sàhara Occidental un territori pendent de descolonització.
Condemnada a ser una autonomia marroquina
La retirada d’Espanya del Sàhara Occidental va conduir al control de facto del territori per part del Marroc, que el 2007 va proposar un pla per a la seua autonomia dins del país, recolzat per Espanya el 2022 –canviant la seua postura històrica– i pels Estats Units i França –aliats marroquins–. D’altra banda, la setmana passada, el Consell de Seguretat de l’ONU –amb el rebuig d’Algèria– va avalar la proposta.