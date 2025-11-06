JUSTÍCIA
Pujol al·lega que té marcadors d’Alzheimer
La defensa de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha al·legat davant de l’Audiència Nacional que l’exlíder convergent té “marcadors en sang de la malaltia d’Alzheimer”, segons els informes mèdics presentats la setmana passada. Pujol s’enfronta a un judici –que comença el 24 de novembre– acusat de tenir diners a Andorra sense declarar, que també afecta els seus set fills i deu empresaris.
Els informes van acompanyats d’una petició dels advocats de Pujol, que demanen que es valori si està en condicions físiques i mentals de ser jutjat, i en cas afirmatiu, que declari de manera telemàtica –ja que el judici és a Madrid–, a causa del seu estat de salut.
Un dels arguments esgrimits és que Pujol té “una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones”.