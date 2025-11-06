COMICIS
Trump pateix un revés pel triomf electoral demòcrata a Nova York, Virgínia i Jersey
Zohran Mamdani es converteix en nou alcalde novaiorquès. Derrota republicana també als dos estats, que Trump atribueix al tancament del Govern, convertit ja en el més llarg de la història
El candidat demòcrata Zohran Mamdani va guanyar dimarts les eleccions a l’alcaldia de Nova York amb més del 50% dels vots. Mamdani, qualificat com a “comunista” pel president dels EUA, Donald Trump, va celebrar la victòria davant de milers de seguidors i va agrair “taxistes, àvies mexicanes i treballadors” pel seu suport.
El nou alcalde novaiorquès, socialdemòcrata i progressista, es va imposar al candidat independent Andrew Cuomo, avalat per Trump, i al republicà Curtis Sliwa, i es converteix en el primer alcalde musulmà de la història de la ciutat. “Puc veure l’alba d’un dia millor per a la humanitat”, va celebrar Mamdani, que va assenyalar que “el futur està a les nostres mans” i va remarcar que “hem tombat una dinastia política”.
Mamdani va defensar una campanya de solucions progressistes a l’alt cost de vida: autobusos gratuïts, cura infantil universal, habitatges assequibles i supermercats administrats per la ciutat amb preus baixos, mesures criticades per Trump, que va amenaçar de retallar els fons federals de la ciutat. “Per arribar a qualsevol de nosaltres, hauran de passar per sobre de tots nosaltres”, va advertir el candidat nascut a Uganda.
Així mateix, el dirigent demòcrata va rebutjar les crítiques al seu discurs sobre l’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza i va afirmar que es pren “el tema de l’antisemitisme molt seriosament”, al remarcar que no s’espera “ni islamofòbia ni antisemitisme” durant el seu mandat.
La victòria de Mamdani no va ser l’únic cop a Donald Trump. La candidata demòcrata Abigail Spanberger es convertirà en la primera dona governadora de Virgínia després de quatre anys de republicanisme, amb més del 57% de vots.
A Nova Jersey, la també demòcrata Mikie Sherrill va ser elegida governadora de l’Estat a l’imposar-se al republicà Jack Ciattarelli, amb més del 56% del suport.
Mentrestant, a Califòrnia els ciutadans van aprovar un nou mapa electoral per al Congrés, a proposta del seu governador, Gavin Newsom, amb prop del 64% de vots a favor, cosa que dona al Partit Demòcrata l’oportunitat de guanyar fins a cinc escons a la Cambra en les eleccions de meitat de mandat de l’any que ve.
Donald Trump va assenyalar que els republicans han “après molt” de les victòries demòcrates de dimarts. El dirigent va remarcar que Miami serà “un refugi” per als que “escapin del règim comunista” a Nova York després de la victòria de Mamdani, i va acusar els seus votants de voler convertir la ciutat en Cuba o Veneçuela.
A més, Trump va atribuir la derrota electoral al tancament del Govern federal, que després de 36 dies s’ha convertit en el més llarg de la història del país, al superar el registrat entre el 2018 i el 2019, durant el seu primer mandat. L’última votació al Senat –la catorzena– es va quedar a sis vots de revertir-ho.
Pequín suspendrà durant un any l’aplicació d’un “aranzel addicional” del 24% sobre productes procedents dels EUA, una decisió que entrarà en vigor el 10 de novembre. “La suspensió de certs aranzels contribueix a elevar les relacions comercials bilaterals a un nivell superior”, va detallar l’Executiu xinès.
“Soc més famós que Taylor Swift als Estats Units ara, que Karol G, que Bad Bunny. Tinc ganes de gravar un disc, fins i tot”, va afirmar Nicolás Maduro.
Nou morts a causa d’un accident d’avió a Kentucky
Almenys nou persones van morir i onze van resultar ferides dimarts a causa de l’accident d’un avió de càrrega de l’empresa UPS a l’aeroport internacional de Muhammad Ali de Louisville, a Kentucky, al sud-est dels Estats Units.
La Xina suspèn els aranzels addicionals del 24% als EUA
El Govern xinès va anunciar ahir una sèrie de mesures per alleujar les tensions comercials amb els Estats Units, que inclouen la suspensió d’alguns aranzels i restriccions, com a part dels consensos assolits la setmana passada pels presidents d’ambdós països, Xi Jinping i Donald Trump, durant l’encontre a Corea del Sud.
Maduro: “Soc més famós que Taylor Swift als Estats Units”
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va fer broma dimarts sobre les mencions que fan d’ell els mitjans de comunicació als Estats Units i va dir sentir-se “més famós” que l’estrella del pop Taylor Swift, en un context marcat per les tensions entre Caracas i Washington a causa de la creixent presència militar de la nació nord-americana al mar Carib, que va deixar dos presumptes narcotraficants morts més en un nou atac contra una narcollanxa, segons el Govern de Donald Trump.