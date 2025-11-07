TEMPORAL
Inundacions i esllavissaments per les pluges a Catalunya
Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir 377 avisos fins a la una del migdia pel temporal que va afectar Catalunya i les Balears, sense ferits ni incidències destacables. Les pluges van provocar inudaciones i esllavissaments a Móra d’Ebre i en diverses localitats de Girona, mentre que l’aeroport de Barcelona va registrar 47 cancel·lacions de vols. L’alerta per intensitat de pluja es va mantenir fins a les 18 h (vegeu la pàgina 10).