Junts “bloqueja” la legislatura i vetarà les lleis que tramiti el Govern central al Congrés
L’Executiu continua allargant la mà als de Carles Puigdemont i promet treballar per complir els acords. Feijóo insisteix a reclamar un avançament electoral davant de la falta d’“estabilitat”
Junts va llançar ahir un nou envit per bloquejar la legislatura a l’anunciar que registrarà esmenes a la totalitat a totes les lleis que el Govern central ha presentat al Congrés i a les que presenti en el futur, un pas de rosca que l’Executiu va assegurar que afrontarà amb calma i la mà estirada. “La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada”, va sentenciar la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, que va recriminar al cap de l’Executiu que, una setmana després de l’anunci de la decisió de la seua formació de trencar els acords amb el PSOE, no hagi explicat com pensa governar sense el suport del seu partit. “Sembla que han decidit aferrar-se al poder però no governar, perquè sense els vots de Junts no poden aprovar lleis tret que les pactin amb PP i Vox”, va asseverar Nogueras, per a qui el seu anunci ha estat un “bany de realitat” per als socialistes i Sumar malgrat que, va recordar, el seu grup sempre va avisar que el Govern central o tindria “estabilitat” si no es resolien les necessitats dels catalans i es complien els acords. Són 24 les lleis esmenades per Junts, a part de les que hi ha per venir, inclosos els pressupostos generals de l’Estat, prorrogats des del 2023. Tan sols tenen intenció d’“indultar-ne” cinc, entre aquestes la llei per a l’atenció als pacients d’ELA. Malgrat consumar la ruptura amb el Govern espanyol, Nogueras va descartar aliar-se amb PP i Vox per donar suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. “El president té el botó per convocar eleccions, si considera que val més la pena convocar-les que complir amb els catalans, hi haurà eleccions”, va sentenciar.
Mà estesa del Govern estatal
Davant del nou pas de Junts, el Govern central va insistir a mantenir la mà estesa i va dir que treballarà “sense demora” perquè es compleixin tots els compromisos pactats amb els de Carles Puigdemont. Malgrat aquest to conciliador de Moncloa, Sumar, un dels socis de la coalició, va acusar Junts d’imposar un “bloqueig absurd”, que, segons el seu parer, només fa un favor al PP i els porta a una estratègia “suïcida” que afavoreix la ultradreta. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va declarar que la decisió dels juntaires evidencia que el cap de l’Executiu no compta amb estabilitat i va tornar a reclamar eleccions. “Com era allò del govern més estable d’Europa?”, va ironitzar, encara que no es va pronunciar sobre una eventual moció de censura.
Albares aborda l’ús del català a la UE amb Metsola sense avanços
El ministre d’Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, es va reunir ahir amb la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, per abordar la petició del Govern espanyol que es puguin fer servir el català, l’eusquera i el gallec en els plens, un dels compromisos que Junts considera “incomplerts”. La trobada, tanmateix, va finalitzar sense que s’haguessin produït avanços en aquesta qüestió. L’ús del català en el plenari europeu és una qüestió pendent des de fa anys que es va reactivar el setembre del 2024, quan Albares va enviar –per tercera vegada– una carta a la presidenta del Parlament Europeu en què li reclamava que en facilités l’ús. Com a resposta, Metsola va encarregar als eurodiputats el Grup de Treball de Llengües dels Ciutadans i Serveis Lingüístics perquè abordessin la viabilitat econòmica, jurídica i logística, ja que hi ha molts països que hi mostren reticències.