CONGRESO
PP i Vox aplaudeixen per primer cop una víctima
Antonia García, la segona víctima a comparèixer ahir a la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana, va aconseguir que els diputats del PP i Vox l’aplaudissin després del seu testimoni, com ella mateixa els va sol·licitar. Va ser la primera i única vegada en tres dies de compareixences que tots els comissionats van aplaudir una de les representants de les víctimes de les 13 que han passat per la comissió. García, que va perdre el marit i la filla quan intentaven salvar els seus cotxes de la riuada, va reclamar expressament l’aplaudiment dels presents per poder anar-se’n amb l’“escalf” de tots. “Només així entendré que el meu dolor ha valgut la pena.” Durant les compareixences les víctimes van negar estar polititzades i van recalcar que si s’atansen a la delegació del Govern és perquè el PP i la Generalitat valenciana “no para d’insultar-les”.