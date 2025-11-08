TRIBUNALS
Confirmen el processament de la parella de Díaz Ayuso
Per frau fiscal després de ser rebutjats els recursos. La mateixa setmana de l’inici del judici contra el fiscal general de l’Estat
L’Audiència Provincial de Madrid va confirmar ahir el processament d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per dos delictes de frau fiscal i falsificació documental.
Els jutges avalen així la decisió que va prendre al maig la llavors titular del Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid en el procés principal contra González Amador, en el qual figura processat juntament ambquatre empresaris per defraudar, presumptament, 350.951 euros entre els anys 2020 i 2021, i utilitzar per a això un suposat entramat de factures falses.
Els magistrats rebutgen el recurs presentat per González Amador contra la decisió de la magistrada Inmaculada Iglesias –que es va jubilar a l’agost– de continuar la causa pels tràmits del procediment abreujat, i en el qual la defensa del nòvio de Díaz Ayuso argumentava que s’havien vulnerat els seus drets fonamentals al no permetre’s la pràctica de diligències “interessades en temps i forma”.
Després de conèixer-se el processament, Més Madrid va afirmar que ara la presidenta de la Comunitat de Madrid sap que “no pot guanyar unes eleccions” amb el seu nòvio “a la presó”.
La confirmació del processament de González Amador es coneix la primera setmana del judici al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, acusat d’un delicte de revelació de secrets per la presumpta filtració d’un correu en el qual l’advocat de la parella de Díaz Ayuso reconeix que aquest havia defraudat diners a Hisenda. Uns fets que han derivat en el primer judici de la història a un fiscal general, per al qual set acusacions demanen entre quatre i sis anys de presó, davant la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que en sol·liciten l’absolució.
Periodistes, polítics i fiscals han protagonitzat la primera setmana del judici, que ha permès constatar el xoc entre les versions de dos alts càrrecs de la Fiscalia de Madrid, sense aclarir dubtes sobre la filtració.