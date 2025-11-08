POLÍTICA
Sánchez insisteix a dialogar i Junts qualifica la ruptura d’“irreversible”
El president afirma que acabarà la legislatura i que presentarà els comptes. Nogueras reitera que “no van de fanal” i Sumar demana replantejar el bloqueig
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va insistir ahir en l’aposta d’acabar la legislatura, malgrat el “bloqueig” anunciat per Junts. “Val la pena l’esforç”, va remarcar des del Brasil el cap de l’Executiu, que va afirmar que es pren “molt seriosament” la formació independentista i va ratificar que presentarà nous pressupostos.
Segons Sánchez, Espanya “està travessant un dels millors moments dels últims 45 anys”, gràcies a un Govern de coalició en minoria amb “molta capacitat de diàleg” i d’“arribar a acords i implementar polítiques molt transcendents de la mà de sindicats, patronal i actors territorials”, per la qual cosa continuarà amb la “recepta” de la negociació per arribar a compromisos.
Al matí, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va qualificar d’“irreversible” la ruptura amb el PSOE i va assegurar que deixa el Govern sense la possibilitat de governar perquè “ha perdut una majoria necessària”. “El PSOE ens ha portat aquí, nosaltres hem complert”, va justificar Nogueras, que va recordar que el 2023 van fixar l’estabilitat de la legislatura “en funció del compliment dels acords”, i que, després de 22 mesos, “la realitat és que la gran majoria d’aquests acords no s’han materialitzat”.
Ahir, el Congrés va desbloquejar la tramitació de la llei de Junts contra la multireincidència, paralitzada des de febrer, amb els vots de PSOE, PP, PNB, CC i UPN. Nogueras va reconèixer que des de “l’hora del canvi” els socialistes han fet passos endavant com aquest o com el de les negociacions per fer oficial el català a Europa, però va criticar que “sembla que l’únic llenguatge que entenen els partits espanyols és el de portar-ho al límit tot”. Al seu torn, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va instar Junts a replantejar-se el bloqueig legislatiu i decidir si vol “ser útil a Catalunya o al PP i Vox”, mentre que l’eurodiputada de Podem Irene Montero va culpar el Govern central per la “inacció” i va afirmar que la legislatura està “morta” al no tenir suports per aprovar els pressupostos.
Paral·lelament, Sánchez va reiterar la defensa de la innocència del seu germà, David Sánchez, i de la seua dona, Begoña Gómez, a més del fiscal general, Álvaro García Ortiz. El mandatari també va restar importància al fet que l’Audiència Nacional investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE. “És simplement un pas procedimental”, va dir.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir que presentarà una Proposició de Llei al Congrés perquè es garanteixi l’actualització de les pensions el 2026 encara que no hi hagi pressupostos. La iniciativa s’uneix a la ja anunciada pels populars per impedir que el Govern central “continuï abusant de la pròrroga pressupostària”.
El dirigent popular va afirmar que Europa “té la crisi demogràfica més gran probablement del món” i va assenyalar que “els gestors públics han de buscar fórmules que garanteixin el benestar de tots”, mentre que des del Govern espanyol li van demanar “ser responsable” i “no confondre els pensionistes” al recalcar que el poder adquisitiu dels jubilats ja està protegit per llei des del 2021 i que el PP va votar en contra de revaloritzar les pensions. Sobre les declaracions de Junts, Feijóo va demanar de nou “un canvi de govern i de president” ja que “no pot consentir” que un mateix dia l’Executiu “perdi la majoria parlamentària” i “s’iniciï una investigació judicial” al PSOE per “finançament irregular”.Per la seua part, l’expresident del Govern estatal José María Aznar va afirmar que el Govern de Pedro Sánchez queda “al marge de la llei” si no se sotmet a una qüestió de confiança o a eleccions.