Turull insisteix que "el PSOE s'ha carregat la legislatura" però evita demanar eleccions: "El botó el té Sánchez"
El secretari general de Junts afirma que no es pot fer "política útil" arribant a acords "amb gent que no compleix"
Jordi Turull ha insistit que el PSOE "s'ha carregat la legislatura" espanyola i que Pedro Sánchez ha de "reflexionar" sobre com pensa tirar endavant els dos anys que queden, però ha evitat demanar eleccions generals anticipades.
"Qui té el botó d'eleccions o no-eleccions és el president del govern espanyol i ha de reflexionar com pensa tirar endavant quan no té majoria al Congrés", ha assegurat el secretari general de Junts aquest dissabte des de Vic, on ha participat en una de les 110 paradetes que el partit ha desplegat arreu de Catalunya per a "explicar-se al carrer". D'altra banda, Turull ha afirmat que no es pot fer "política útil" a Madrid arribant a acords "amb gent que no compleix" els pactes.