POLÍTICA
Crítiques al PSOE per corrupció i suport a Moreno al Congrés del PP andalús
El secretari general del PP, Miguel Tellado, es va mostrar convençut que caurà “tot el pes de la llei” sobre el “clan de les xistorres” del PSOE, incloent “el número u”, fent al·lusió al president del Govern central, Pedro Sánchez. Així ho va dir en el XXVI Congrés del PP d’Andalusia –que va arrancar divendres i acaba avui– en què Juanma Moreno va ser reelegit com a candidat en les pròximes eleccions andaluses amb més del 99% dels vots. A causa de l’absència per indisposició de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Tellado va acaparar el protagonisme de la jornada i va acompanyar l’actual president de la Junta per als comicis del 2026. “Andalusia vol més Moreno i menys Montero”, amb referència a la candidata socialista, María Jesús Montero, que “és la viva imatge de la corrupció política”. El dirigent popular també va carregar contra el Govern espanyol perquè “el seu fiscal general” està “acusat de delinquir” quan hauria “de perseguir el delicte”. Juanma Moreno va mantenir un perfil més moderat i va demanar “redoblar els esforços” per mantenir la majoria absoluta i va assenyalar “l’habitatge i els salaris” com els grans problemes dels joves. Sobre el reemplaçament de Carlos Mazón, Moreno va dir que els valencians volen que es deixi de costat el “politiqueig”.