POLÍTICA
Illa confia a arribar “a bon port” en la negociació dels pressupostos
Defensa garantir “l’accés a l’habitatge com un dret i no com un negoci”. Destaca que en l’àmbit econòmic Catalunya “avança pel bon camí”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va mostrar ahir la seua “confiança a arribar a bon port” respecte a les negociacions per aprovar uns pressupostos a Catalunya de cara al 2026 i per acordar el finançament singular.
En el marc de la conferència Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida, des de Reus va assegurar que el Govern treballarà per preservar l’estabilitat i complir els pactes i els acords.
Va apel·lar, en les seues paraules, a posar l’interès general i el bé comú per damunt de tot: “Aquest és el camí i el mètode, no en tinc cap dubte, que ens permetrà aconseguir el nou finançament per a Catalunya i dotar el país del pressupost que necessitem”. “Estem fent tanta feina com podem”, va dir, i va insistir a posar el focus en l’estabilitat i el que qualifica de generació de prosperitat.
Va voler destacar que en l’àmbit econòmic creu que Catalunya “avança pel bon camí” i va explicar que ha crescut un 2,4% en el tercer trimestre del 2025 en comparació amb l’any passat. “Ara hem d’aconseguir, aquest és el repte, que aquest creixement arribi a les butxaques de les famílies i que el PIB per càpita augmenti més”, va afegir.
També es va referir a l’habitatge que, va dir, “és la principal preocupació dels catalans i el principal factor de desigualtat”. Així, va defensar l’acció del Govern i va destacar que es posarà en marxa “un nou acord de país per activar de manera imminent els planejaments urbanístics a tot el país i disposar de més sòl”. En aquesta línia, va defensar que generar prosperitat no serveix si no es garanteix “l’accés a l’habitatge com un dret i no com un negoci especulatiu”.
D’altra banda, va criticar els qui “opten per un debat públic de falsa indignació, de confrontació, d’inestabilitat i de por” i va defensar omplir el debat públic d’esperança, en les seues paraules.
La presidenta dels comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, va avisar ahir que si el Govern de la Generalitat no té “una actitud taxativa” contra els especuladors, el partit no s’asseurà a negociar els pròxims pressupostos de la Generalitat.
“Això implica posar sancions abans que acabi el 2025”, va assegurar en declaracions als mitjans aquest dissabte durant una reunió extraordinària de l’executiva dels comuns, a Sant Fruitós de Bages.Albiach va valorar la trentena d’expedients oberts per sobrepassar el límit dels preus de lloguer, però va avisar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que “aquests expedients no poden eternitzar-se; s’han de tramitar i resoldre amb urgència”.