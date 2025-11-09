RELIGIÓ
Lleó XIV compleix sis mesos com a papa marcats per la seua discreció
Amb un model continuista al de Francesc, Robert Prevost posa el focus en la pobresa i la migració. Crítiques pels seus escassos canvis en la cúria romana
Discreció, moderació i diplomàcia marquen de moment el llegat de Robert Prevost, que ahir va complir sis mesos al capdavant de l’Església catòlica al substituir el papa Francesc, que va traspassar a l’abril. Prevost, que va escollir el nom de Lleó XIV, va rebre un gran suport al conclave de principis de maig d’aquest any. L’actual papa –el 267è de la història– necessitava 87 dels 133 vots emesos pels cardenals, i segons diversos mitjans, en va obtenir més de cent. Nascut als Estats Units, Prevost –de 70 anys– va passar gran part de la vida com a missioner al Perú, d’on va obtenir la nacionalitat.
En un escenari de conflictes armats i escalades armamentístiques, Lleó XIV ha mantingut un perfil conciliador i dialogant. En aquests sis mesos ha rebut mandataris com la italiana Giorgia Meloni, l’ucraïnès Volodímir Zelenski o l’argentí Javier Milei, i ha apostat per la pau a Gaza o a Ucraïna, amb una crida a una jornada de dejuni a l’agost.
Prevost representa un model continuista al de Francesc, amb especial atenció als pobres, la situació dels migrants o el canvi climàtic. A més, defensa el projecte de sinodalitat iniciat per l’argentí perquè l’Església sigui més inclusiva i participativa. Tanmateix, encara no ha portat a terme grans canvis en la cúria romana i algunes veus l’han criticat per passar desapercebut. Els seus més estrets col·laboradors el titllen de “reservat però ferm” i asseguren que prefereix l’acció discreta a les polèmiques.