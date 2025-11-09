POLÍTICA
El PSOE exigeix l’avenç electoral a València
Denuncien el cessament ‘fake’ de Mazón mentre que Juanfran Pérez Llorca, diputat i actual portaveu del PP a les Corts valencianes, es perfila com el seu substitut
La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va exigir ahir des de Còrdova la convocatòria immediata d’eleccions al País Valencià perquè els ciutadans “prenguin la paraula” després de la dimissió “tard i malament” de Carlos Mazón com a president de la Generalitat.
Montero va afirmar que la renúncia de Mazón arriba “després d’un sofriment innecessari” per als valencians, als quals, segons el seu parer, “se’ls ha privat d’explicacions” sobre la gestió de la dana.
En el mateix sentit, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, va acusar Mazón d’haver “tornat a enganyar els valencians” amb una dimissió fake que hauria d’incloure la de tot el PPCV perquè “tots són coresponsables” de la gestió de la dana.
A més, la dirigent socialista va criticar les negociacions “opaques i discretes” de PP i Vox per elegir nou president valencià.
“Exigim llum i taquígrafs, i volem saber quins drets dels valencians es colpejaran una vegada més”, va reclamar Morant.
Els terminis per elegir nou president ja han començat a córrer, una vegada que Mazón va formalitzar el cessament davant del parlament autonòmic. Ara hi ha 12 dies per presentar un nou candidat i després una setmana com a màxim per celebrar una investidura, que ha de comptar amb els vots favorables de PP i Vox.
Dels possibles aspirants sobresurt el nom de Juanfran Pérez Llorca, diputat i actual portaveu del PP a les Corts valencianes, que manté una bona relació amb Vox.
Fins i tot els seus rivals polítics concedeixen que té prou capacitat per assumir el càrrec malgrat que ell encara no s’ha pronunciat.