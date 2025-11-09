POLÍTICA
Turull reitera que el PSOE “s’ha carregat la legislatura” per no complir el pacte amb Junts
Assegura a Lleida que “si arribes a un acord i l’altre no compleix, el deixes estar, perquè si no t’estan prenent el pèl”. Evita demanar a Sánchez un avanç electoral però adverteix que estan preparats
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va reiterar ahir a Lleida que el PSOE “s’ha carregat la legislatura per no complir” l’acord que van forjar ara fa dos anys i que va permetre la investidura de Pedro Sánchez. Ho va dir tant en un acte a Vic com en un altre a Lleida ciutat, en el qual va assegurar que el seu partit “està preparat per a tots els escenaris” i que ara Sánchez “haurà d’explicar com actuar, perquè si ara es votés la seua investidura no sortiria elegit, per la qual cosa ha de prendre decisions i ja ens les explicarà”. Sobre la ruptura del pacte amb el PSOE i el bloqueig de la legislatura per part de Junts, Turull va assenyalar que “si tu arribes a un acord i l’altre no compleix, el deixes estar, perquè si no t’estan prenent el pèl” i que els socialistes “han de saber que si no es compleix amb Junts i amb Catalunya, passen coses”. Va subratllar que “ho hem intentat de formes diferents i encara així no han complert, ja que s’ha acabat i la pressió no ha d’anar cap a Junts sinó al PSOE, i el que no farem serà mirar cap a un altre costat”. Sobre la possibilitat de reconduir la situació i tornar a un enteniment amb els socialistes, Turull va dir que “ara no ens valen les paraules, si no hi ha fets, l’altre no ens interessa”. El dirigent juntaire, tanmateix, va evitar demanar a Sánchez un avanç electoral, tot i que va remarcar que “estem preparats per a tot, però no entrarem en la lògica que si no estan aquests vindran d’altres, la nostra lògica és la de defensar el país, Lleida i Catalunya”. Per la seua part, la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va assegurar que l’Executiu central afronta la segona meitat de la legislatura amb la voluntat d’“esgotar el mandat” i amb la disposició de “negociar vot a vot cada iniciativa” per tirar endavant els seus projectes, inclosos els pròxims pressupostos. Sobre la ruptura amb Junts, va explicar que la formació independentista “no va donar suport a la legislatura sinó a la investidura”, per la qual cosa cada projecte requereix una negociació específica, cosa que “mai no va ser fàcil des de l’inici”. Va afegir que la Moncloa és “un soci fiable” que compleix els acords i va exposar a Junts que els compromisos que en depenien “estan complerts, i els que no, els estan treballant”. Turull va visitar Lleida per la nova campanya del seu partit, Junts s’explica, amb què volen “sortir al carrer per explicar el nostre projecte i saber el que preocupa la ciutadania”. “Volem aportar solucions i no recrear-nos en els problemes”, va dir Turull.
E
Avui es compleixen dos anys dels Acords de Brussel·les, en els quals Junts i el PSOE van pactar el suport de la formació de Carles Puigdemont per a la investidura com a president de Pedro Sánchez, després de les eleccions del 2023.
Els set vots de Junts eren claus perquè els socialistes formessin el Govern de coalició, que després de la ruptura i el “bloqueig” ja no compta amb majoria al Congrés. Els acords incloïen com a punts clau la llei d’amnistia i la transferència de la gestió de tots els impostos a la Generalitat. Des de Junts critiquen la no-aplicació de l’amnistia als principals líders independentistes i l’incompliment respecte a la gestió d’impostos i competències d’immigració.D’altra banda, avui també es compleixen onze anys de la consulta del 9-N, amb una participació d’aproximadament el 43% del cens i un suport a la independència total de més del 80%.