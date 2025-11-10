INFÀNCIA
La Moncloa regularà l’aparició de menors a les xarxes socials
Amb l’objectiu de “protegir la identitat digital de la infància i l’adolescència”. Consulta pública sobre com ha de ser la llei
El ministeri de Joventut i Infància ha iniciat els tràmits per desenvolupar una nova regulació que protegeixi els menors de la sobreexposició a les xarxes socials, especialment del fenomen conegut com sharenting. Aquesta iniciativa, que ha començat amb una fase de consulta pública oberta la setmana passada, pretén establir límits clars a l’exposició digital de nens i adolescents per part dels seus progenitors o tutors, davant dels creixents riscos per a la seua seguretat i desenvolupament psicològic en l’entorn digital.
L’objectiu principal és regular la difusió d’imatges i informació personal de menors, independentment de si existeix o no finalitat comercial, en un context on l’ús intensiu de les xarxes socials ha propiciat una creixent exposició pública de la vida privada infantil.
“Protegir la identitat digital de la infància i l’adolescència”és el propòsit declarat per la titular del ministeri, Sira Riego, que va destacar que el 72% del material confiscat a pedòfils està compost per imatges quotidianes de menors compartides inicialment amb finalitats innocents.
El terme sharenting, format per les paraules angleses share (compartir) i parenting (criança), fa referència a la pràctica cada vegada més estesa de publicar fotografies, vídeos i informació sobre els fills a les xarxes socials.
Riscos
Els experts adverteixen que la sobreexposició digital comporta riscos psicològics, emocionals i conductuals per als menors, la qual cosa n’afecta el desenvolupament, la percepció de control sobre la seua pròpia imatge i el benestar mental. L’impacte no es limita al moment de la publicació, sinó que pot estendre’s durant anys afectant-los l’autoestima, la seguretat personal i la construcció d’identitat.
Entre els riscos identificats es troben l’increment de casos de ciberassetjament i problemes com ansietat, depressió, pèrdua d’autoestima i fins i tot conductes suïcides.
El tràmit de consulta pública estarà obert fins al dimecres vinent 12 de novembre.