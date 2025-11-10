COMUNITATS
Moreno és reelegit president del PP d’Andalusia amb el 99,9% dels vots
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, va ser reelegit ahir com a líder del PP andalús, per quarta vegada, amb un 99,95% dels vots dels compromissaris que participen en el congrés de la formació. Amb la vista posada en les pròximes eleccions autonòmiques, Moreno buscarà mantenir la majoria absoluta que va aconseguir en els últims comicis del 2022.
Només tres vots no van comptabilitzar ahir per al president andalús, dos dels quals nuls i un d’una persona que s’ha votat a si mateixa. Moreno va dir que es “deixarà la pell” per tenir la “majoria de l’estabilitat” i va vaticinar que guanyaran les eleccions “bé”.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer una crida als seus a treballar “amb la lliçó apresa”, ja que van estar a punt de governar i es van quedar “a les portes”, i els va demanar fugir de “caramboles” i votar el PP. “Per experiència, l’alleujament més gran és guanyar i governar”, va dir al congrés.
Moreno afronta aquesta nova etapa sense grans canvis en la cúpula del partit, ja que manté Antonio Repullo com a secretari general, però recupera la figura del coordinador general, que serà per al gadità Ignacio Romaní, que també serà responsable d’Organització.