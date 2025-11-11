POLÍTICA
El Govern mobilitzarà 1.000 milions fins al 2030 per desplegar la IA
Entre d’altres, preveu impulsar un núvol públic sobirà o reduir un 40% els tràmits. El gruix d’inversió serà pública, però també es busca capital privat
La Generalitat preveu mobilitzar 1.000 milions d’euros fins a l’any 2030 en l’estratègia per implementar la intel·ligència artificial (IA) a Catalunya. Així ho va anunciar ahir el president Salvador Illa a Barcelona. El pla preveu 88 actuacions, malgrat que 26 consten com a prioritàries amb un pressupost de 870 milions majoritàriament públics, tot i que també es buscarà capital privat. Estaran estructurats en 8 eixos: infraestructures; talent; investigació; IA en l’empresa; sector públic; ètica, regulació i garanties en l’ús de la IA; societat digital i la projecció global de l’IA catalana. Entre les propostes, Illa va destacar la transformació de l’administració pública, amb un pressupost de 60 milions, incrementant fins a un 20% l’eficiència operativa; 200 milions per garantir connectivitat d’alta capacitat de fibra i 5G, fins a cobrir el 100% del territori; i la incorporació d’IA en processos administratius “per reduir fins al 40% els temps de tramitació”. Hi haurà 120 milions més que es destinaran a la creació d’un núvol públic sobirà. També hi haurà una altra partida destinada a impulsar la creació de gigafactories d’IA, en el marc de la candidatura formalitzada per Espanya per allotjar una de les primeres gigafactories d’IA d’Europa a Móra la Nova. En l’àmbit del talent i la investigació, es preveu incrementar l’oferta de formació i que el 2030 hi hagi 250 alumnes més en graus sobre IA. Així mateix, es marquen com a actuacions prioritàries impulsar la llengua catalana en l’àmbit de la IA, promoure campanyes de divulgació sobre el seu ús responsable o impulsar un servei d’assessorament per a pimes, entre d’altres.
El projecte preveu beneficiar més de 5.000 pimes i persones autònomes, transformar més de 200 serveis públics i capacitar uns 30.000 treballadors públics, a més de desenvolupar més de 100 projectes amb impacte en serveis clau com la salut, l’energia o la mobilitat.