Mazón nega que ell tingués cap "responsabilitat política" durant la DANA i recrimina al Govern espanyol que no hi hagi hagut dimissions
L'oposició acusa el president valencià en funcions de no respondre a les preguntes i l'insta a declarar sense aforament davant la jutgessa de Catarroja
Carlos Mazón ha comparegut aquest dimarts a la tarda davant la comissió d'investigació de les Corts Valencianes sobre la dana, on ha defensat que no tenia cap responsabilitat operativa durant l'emergència del 29 d'octubre de 2024. El president de la Generalitat valenciana en funcions ha mantingut que, malgrat el seu controvertit "dinar de treball", no va estar incomunicat durant les hores més crítiques de la catàstrofe que va arrasar diverses poblacions valencianes.
Durant la seva intervenció, Mazón ha insistit que la gestió de l'emergència no depenia d'ell sinó dels professionals amb més de 30 anys d'experiència. "Ningú en plenes facultats pot pensar que la gestió d'una emergència, dirigida per operatius amb més de 30 anys d'experiència, pot dependre de si jo realitzava trucades des d'un restaurant, des del carrer o des de l'Índia", ha manifestat el president valencià, lamentant les "hores de debat estèril" que ha ocupat la seva agenda en els darrers mesos.
El president en funcions ha reconegut que, amb la perspectiva actual, la seva agenda hauria estat diferent: "Sens dubte, si haguéssim sabut llavors el que sabem ara, i la magnitud i la dimensió de la tragèdia, la meva agenda hauria estat una altra". A més, ha defensat la periodista Maribel Vilaplana, criticant els qui "intenten arruïnar-li la vida per haver tingut la pèssima sort de rebre una oferta el pitjor dia de la nostra història".
Crítiques a la falta de responsabilitats del govern espanyol
En un to visiblement molest, Mazón ha retret que ell ha estat "l'únic que dimiteix i assumeix responsabilitats" mentre que "ningú assumeix responsabilitats per part del govern d'Espanya". El president valencià en funcions ha criticat durament que des del govern central "ningú dona explicacions, ni les seves trucades, ni el seu itinerari, ni on va menjar, ni amb qui va menjar" durant la gestió de la dana de 2024.
L'oposició denuncia falta de respostes i exigeix que declari davant la jutgessa
Tant PSPV com Compromís han criticat durament l'actitud de Mazón durant la comissió. José Muñoz, síndic del PSPV, li ha reclamat que renunciï al seu escó de diputat i que declari davant la jutgessa de Catarroja sense aforament. "No ets una víctima. Estan allà fora. Si els llegeixes el que has llegit aquí, el que va passar al funeral hauria estat poc", ha afirmat Muñoz en referència a les víctimes de la catàstrofe.
Per la seva banda, Joan Baldoví de Compromís ha qualificat la compareixença de Mazón com una "burla a les víctimes, al poble valencià i a la comissió" de les Corts. El portaveu ha recordat que la jutgessa instructora l'ha citat fins a tres vegades, i ha criticat durament l'actitud del president: "Ets un tipus sense consciència, perquè no la fas servir mai, ni tan sols en la pitjor desgràcia dels valencians".
En contrast, tant el PP com Vox han defensat la gestió de Mazón. Fernando Pastor, diputat popular, ha agraït al president la seva tasca al capdavant de la Generalitat i ha criticat la "utilització política" de les víctimes. En la mateixa línia, José María Llanos de Vox ha denunciat el que ha qualificat com "relat fals i roí de l'esquerra" sobre aquesta emergència.