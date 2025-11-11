POLÍTICA
PP i Vox continuen encallats en la recerca de successor per a Mazón
L’oposició insisteix a demanar eleccions: “Juanfran Pérez Llorca és Juanfran Mazón”
El PP i Vox continuen mantenint “contactes” per poder investir un nou president de la Generalitat valenciana que substitueixi Carlos Mazón, que va dimitir fa una setmana per la seua gestió de la dana, però sense haver iniciat encara negociacions i sense que hi hagi encara un candidat oficial per part dels populars.
La persona que més sona per al càrrec és el portaveu del PP a les Corts valencianes i secretari general del PP valencià, Juanfran Pérez Llorca, qui ahir va dir davant dels mitjans que no pot negar que el seu nom és sobre la taula pels càrrecs que ocupa, però va assegurar que “ningú” li ha proposat de ser candidat.
En les seues primeres declaracions públiques des de la dimissió de Mazón, Pérez Llorca va assenyalar que si li demanessin ser el candidat ho pensarà i decidirà; va considerar que dins del seu partit i del grup popular hi ha “moltíssimes persones capacitades” per a aquest càrrec, i va explicar que “correspon a la direcció estatal” del PP proposar el candidat.
Mentrestant, El PSPV i Compromís van insistir a reclamar la convocatòria d’eleccions anticipades al País Valencià i van considerar que Pérez Llorca és “còmplice” de l’ara president en funcions: “Juanfran Pérez Llorca és Juanfran Mazón”. Així mateix, les dos formacions van avisar Mazón que té “l’obligació de dir la veritat” en la seua compareixença a la comissió d’investigació sobre la dana a les Corts prevista per avui dimarts.
Al contrari, el PP va valorar que el cap del Consell “ha demanat comparèixer voluntàriament”, cosa que “contrasta amb què han decidit els dirigents socialistes, que no volen venir a donar explicacions” al Parlament valencià.
D’altra banda, la jutge de Catarroja que investiga la causa penal per la gestió de la dana ha desestimat obrir una peça separada per possible “fals testimoni” de la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb Mazón el 29 d’octubre del 2024, el dia de la catàstrofe que va deixar 229 víctimes mortals.