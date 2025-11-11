EUA
Trump obté un acord del Senat per reobrir el Govern federal
Després que vuit representants demòcrates s’unissin als postulats dels republicans. La paràlisi governamental ha durat un total de 41 dies
El Senat nord-americà va arribar a primera hora d’ahir a un acord que avança cap a la reobertura del Govern federal al cap de cinc setmanes, després que un grup de vuit membres de la minoria demòcrata a la Cambra Alta s’unissin al grup dels republicans a canvi d’una futura votació sobre l’extensió dels subsidis per a l’atenció mèdica, així com garanties que els treballadors federals acomiadats durant el tancament siguin reincorporats als seus llocs.
La mesura, que ha fracassat en 14 ocasions, va tirar endavant en una votació de 60 a 40, la qual cosa aplana el camí per a la reobertura del Govern a finals d’aquesta setmana, segons va recollir ahir la cadena de televisió nord-americana CBS.
Amb tot, el projecte requereix la seua aprovació per part de la Cambra de Representants abans de ser enviat per a la firma al president nord-americà, Donald Trump.
Mentrestant, Trump va amenaçar de retallar els sous als controladors aeris absents al·legant malaltia durant l’actual tancament de Govern i va prometre recomanar una bonificació de 10.000 dòlars als qui s’hagin quedat als seus llocs malgrat no haver rebut pagaments durant els 41 dies de paralització federal.
Polèmica amb la BBC
D’altra banda, el president nord-americà va amenaçar la cadena britànica BBC amb una demanda “per no menys” de 1.000 milions de dòlars si no es retracta d’aquí a divendres de les declaracions “difamatòries” en contra seu, després de la polèmica suscitada per l’edició d’un documental sobre l’assalt al Capitoli el gener del 2021 que ha provocat la dimissió de dos alts directius.
En un altre ordre de coses, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, va informar ahir que l’Exèrcit va enfonsar dos noves llanxes en aigües del Pacífic oriental, en dos operacions en les quals van morir sis presumptes “narcoterroristes”.
Paral·lelament, el Pentàgon hauria començat a enviar forces terrestres per fer entrenaments a la selva de Panamà, per primera vegada en dècades, segons va informar la cadena nord-americana ABC.