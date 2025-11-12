EUA
L’acord per reobrir el Govern crea una bretxa en els demòcrates
Després de setmanes amb els funcionaris sense cobrar i milers de vols cancel·lats
El Senat dels Estats Units va aprovar dilluns un paquet de mesures de finançament que desbloquegen la via per posar fi al tancament governamental més llarg de la història del país amb 41 dies, després que vuit demòcrates hi hagin votat a favor, en una decisió molt criticada pel partit que ha portat alguns dels seus membres a demanar la dimissió del líder del grup minoritari a la Cambra Alta, Chuck Schumer.
L’aprovació va arribar després que, en la vigília, aquests vuit senadors acordessin amb la majoria republicana permetre la reobertura del Govern federal a canvi d’una futura votació sobre l’extensió dels subsidis per a l’atenció mèdica, la principal condició requerida pels demòcrates durant cinc setmanes.
D’aquesta manera, la Cambra Alta va aprovar finançar l’edificació militar, projectes relacionats amb els veterans i el departament de Defensa, el departament d’Agricultura i el poder legislatiu fins al 30 de setembre del 2026. A més, inclou una mesura provisional per finançar la resta del Govern fins al 30 de gener de l’any que ve la reincorporació dels més de 4.000 empleats federals acomiadats durant el tancament.
El tancament federal ha suposat en les últimes setmanes l’expiració dels fons del Programa d’Assistència Nutricional Suplementària (SNAP), del qual depenen més de 40 milions de persones i la cancel·lació de milers de vols davant la falta de controladors aeris, mentre que la suspensió de les activitats governamentals ha amenaçat de contreure el PIB del país el quart trimestre de 2025.
Trump rep el líder sirià, que va tenir vincles amb Al-Qaeda
l president dels Estats Units, Donald Trump, va rebre dilluns a la Casa Blanca el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa, un excombatent rebel que va ser detingut per forces nord-americanes a l’Iraq el 2005 pels vincles amb Al-Qaeda i qui Washington presenta ara com “un líder fort”. Al-Sharaa va assumir oficialment com la presidència interina de Síria el 29 de gener passat després de liderar les forces rebels que van fer caure el president Bashar al-Assad el desembre del 2024.