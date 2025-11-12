Nous correus electrònics d’Epstein podrien revelar més vincles amb Trump
Revisen uns 23.000 documents addicionals sobre el cas del pederasta
La publicació de tres nous correus electrònics pertanyents als arxius del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada per legisladors demòcrates a la Cambra Baixa, podria revelar més vincles del magnat mort amb el president nord-americà, Donald Trump, que nega qualsevol proximitat amb el seu exaliat.
Les troballes van ser compartides aquest dimecres per membres del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants, durant la revisió d’uns 23.000 documents addicionals sobre el cas Epstein, que ha causat una intensa agitació entre les bases del mandatari republicà.
Aquesta nova revelació coincideix amb el reinici de sessions a la Cambra Baixa, on demòcrates i diversos republicans han estat pressionant per votar sobre la publicació d’arxius relacionats amb Epstein, procediment que el lideratge republicà ha aconseguit retardar de moment.