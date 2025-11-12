Sánchez respon a Junts que el bloqueig "no porta enlloc" i promet que "s'esforçarà encara més" per complir els acords
El president espanyol atribueix els incompliments a la manca d'entesa amb la resta de grups al Congrés
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que continuarà treballant i "s'esforçarà encara més" per complir els compromisos assolits amb Junts, i ha justificat els endarreriments pel fet que ha estat impossible assolir un acord entre el grup parlamentari de Míriam Nogueras i la resta de socis de la investidura. "Això no té res a veure amb una manca de voluntat política per part del govern i del PSOE, perquè la tenim totalment".
Segons Sánchez, ara hi ha dues opcions: "o un bloqueig que no porta enlloc, o una entesa que pot portar més prosperitat i autogovern a Catalunya", ha dit, i el govern espanyol "continuarà fent el que ha fet: negociar i treballar per complir els compromisos, també els de Junts". En la seva resposta a la intervenció de Nogueras, Sánchez ha admès que –igual que a Junts– "a ningú el fascina l'aritmètica parlamentària", però "així és el parlament que van elegir els ciutadans" i "el nostre deure no és dinamitar-la", sinó "treballar amb la realitat", perquè les legislatures "duren quatre anys". "La nostra obligació és dialogar, negociar i construir acords", ha dit.
En tot cas ha recordat que de la mateixa manera que el PSOE necessita els vots de Junts, la formació de Nogueras "també necessita" els vots del PSOE, perquè Junts no negociarà amb "els que menyspreen la identitat de Catalunya, aspiren a prohibir el català i acabar amb la seva identitat i autogovern". També ha destacat que Nogueras s'erigeix en la veu dels ciutadans de Catalunya, però "el primer partit votat a Catalunya és el PSC, i per tant alguna cosa també tenim a dir nosaltres". Sánchez ha afirmat que el seu govern "està treballant" per complir els compromisos pendents "i s'esforçarà encara més per assolir-los".