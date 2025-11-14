JUSTÍCIA
Bolaños considera l’informe sobre l’amnistia “una victòria rotunda”
Celebra que “el temps ens ha donat la raó” i destaca que la llei “ha complert el seu objectiu polític”. Comuns i CUP aplaudeixen el posicionament de l’advocat
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va qualificar ahir de “victòria rotunda” l’informe de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Dean Spielmann, que avala la major part de la llei d’amnistia. Segons Bolaños, Spielmann afirma “amb tota claredat” que la norma “està d’acord amb el dret europeu”. “Ja vam dir que la llei d’amnistia era constitucional i era compatible amb el dret europeu i el temps ens està donant la raó”, va afirmar el ministre al Congrés, que va destacar que l’informe “desmenteix per complet la falsedat tantes vegades repetida de l’autoamnistia”.
Bolaños va recordar que el posicionament de l’advocat no és vinculant, però va remarcar que en la major part dels temes “sempre van de la mà el Tribunal amb l’advocat general”. A més, va assenyalar que la llei d’amnistia “ja ha complert el seu objectiu polític, ja existeix normalització política social aquest institucional a Catalunya”, on “ja està garantida la convivència”.
Paral·lelament, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, van aplaudir des de Lleida l’aval a la llei per part de l’advocat (més informació a les pàgines 3 i 4). “És un pas significatiu”, va destacar Illa, mentre que López va insistir que l’amnistia s’aplicarà “amb total normalitat”. Per la seua part, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va afirmar que “és una victòria” de Catalunya i dels catalans i “una derrota d’aquells que volen incendiar el país”. A més, va subratllar que es tracta d’“un pas molt important” per a l’aplicació “definitiva i efectiva” de l’amnistia. Des de la CUP, la diputada Pilar Castillejo va celebrar l’informe de Spielmann i va considerar que ajudarà a “desembussar” la situació judicial de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exvicepresident Oriol Junqueras. Tanmateix, Castillejo va denunciar que els tribunals espanyols continuen “qüestionant” la llei d’amnistia i s’oposen a aplicar-la en casos concrets.
E
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va manifestar ahir que l’informe de l’advocat general de la UE representa “una nova clatellada” al Govern de Pedro Sánchez i va considerar que “la llei d’amnistia xoca amb el dret europeu”. “Tot el sanchisme s’enfonsa”, va assenyalar a les xarxes socials. De la mateixa manera es va pronunciar la diputada popular Cuca Gamarra, que va denunciar que es tracta d’una “autoamnistia” i va remarcar que “l’únic que val és la sentència del TJUE”. “És clar i contundent l’advocat general quan parla i adverteix de la vulneració dels principis de l’estat de dret en aquesta llei. I això és de màxima gravetat”, va declarar Gamarra als passadissos del Congrés.
Paral·lelament, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va assegurar que “el que diguin instàncies europees no ens importa absolutament gens”. “Nosaltres sabem el que van fer els delinqüents colpistes, sabem que molts d’ells encara estan pendents d’asseure’s davant del jutge i pagar pels diners que van robar, per la sublevació que van protagonitzar i pel cop d’Estat que van liderar”, va afirmar.