JUSTÍCIA
El fiscal general, a l’espera de sentència després d’un judici històric
La defensa de García Ortiz i Fiscalia n’avalen la innocència davant la “falta de proves”. Les acusacions volien per a ell entre 3 i 6 anys de presó i 12 d’inhabilitació
L’històric judici contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va quedar ahir vist per a sentència després de sis jornades per un presumpte delicte de revelació de secrets contra la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, i després que les parts exposessin els seus informes finals. La defensa del fiscal general va afirmar que “no hi ha absolutament ni una prova” en contra seu d’uns fets que, a més, no serien delicte perquè el suposat secret que l’acusen de revelar –el correu en el qual l’advocat de González Amador admetia en nom seu un frau a Hisenda– ja es coneixia. En aquest sentit, va subratllar la “versemblança” del relat de sis periodistes que van afirmar conèixer o bé l’esmentat correu o bé l’existència d’una oferta de conformitat per part de l’advocat del nòvio de Díaz Ayuso, que comportava reconèixer els delictes.
“El fiscal general és innocent”, va afirmar l’advocat de l’Estat, José Ignacio Ocio, que va demanar-ne l’absolució. La Fiscalia, per la seua part, tampoc no hi veu delicte i va dedicar les seues conclusions a dir que estan “molt preocupats” per “l’ús” que es pot fer de la informació que l’UCO de la Guàrdia Civil va obtenir de l’escorcoll al despatx de la fiscal cap de Madrid. “Se’n va fer una còpia que és en possessió de l’UCO. Demano al tribunal que ordeni el retorn d’aquesta informació o la seua destrucció”, va alertar.
Al contrari, la defensa de González Amador va considerar que García Ortiz “va arrasar” la presumpció d’innocència del seu client quan, suposadament, va filtrar un correu en què acceptava un delicte tributari. “Es transmet que és un delinqüent confés i es té una sentència pública de condemna abans que ni tan sols hi hagués un procediment penal”, va dir el seu advocat. Va afegir que la Fiscalia estava “alineada de forma plena” amb “el relat” del Govern central i el PSOE convertint l’empresari una “moneda política” per tenir una relació amb Díaz Ayuso, posició que va negar la defensa de García Ortiz apuntant que aquesta via Moncloa no té cap base.
García Ortiz, que afronta peticions d’entre 3 i 6 anys de presó i 12 d’inhabilitació, va rebutjar fer ús del torn d’última paraula.