POLÍTICA
Junts dona un respir a Sánchez però adverteix que la ruptura continua activa
S’absté sobre les centrals nuclears
La tensió entre Junts i el Govern central al Congrés es va rebaixar ahir després de l’abstenció de la formació independentista respecte a la suspensió de la data de tancament de les centrals nuclears i el seu suport al projecte de llei d’atenció al client, que obligarà a les grans empreses a atendre en català.
El partit liderat per Carles Puigdemont va donar per acabada la relació amb l’Executiu de Pedro Sánchez després de denunciar múltiples incompliments dels Acords de Brussel·les i va anunciar que anava a “bloquejar” la legislatura. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras –que dimecres va dir “cínic i hipòcrita” a Sánchez–, va advertir la Moncloa que no es confiï per aquestes dos decisions i va manifestar que “si alguns pensen que el fet que no hagi prosperat una esmena del PP és una victòria” després serà “més gran la derrota”.
Gràcies a l’abstenció de Junts, el Congrés va rebutjar l’esmena que va incorporar el PP al Senat al projecte de Llei de Mobilitat Sostenible per suprimir la “data de cessament definitiu” de les centrals nuclears d’Almaraz, Ascó I i Cofrents. La votació no va poder estar més ajustada: 171 vots a favor (PP, Vox i UPN) i 172 en contra (el bloc del Govern de coalició), més les set abstencions de Junts, justificades per Nogueras perquè l’esmena “no resolia cap problema ni estava ben feta”.
“Hha quedat un bon dia”, van destacar membres del Govern central després que es ratifiqués el rebuig de la suspensió de la data de cessament de les centrals nuclears.
Atenció al client
Paral·lelament, el Congrés va aprovar el dictamen del projecte de llei de servei d’atenció al client, una iniciativa que inclourà l’obligació de les grans empreses a atendre en català. Junts va recolzar el sí al projecte ja que “és una de les poques lleis en les quals s’ha respectat l’acord assolit amb Junts”, segons el diputat de Junts Josep Maria Cruset, que va recordar que la ruptura amb el Govern central continua activa.
El text estableix que les empreses de més de 250 treballadors, de més de 50 milions d’euros en facturació o que ofereixin serveis d’interès general hauran de proporcionar atenció en totes les llengües oficials de l’Estat. A més, estableix que hauran d’utilitzar prefixos telefònics específics per identificar les trucades comercials –diferents dels números d’atenció al client– i el 95% hauran de ser atesos en menys de tres minuts.