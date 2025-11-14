EUA
Trump firma la llei que posa fi al tancament del Govern més llarg
El president dels EUA, Donald Trump, va firmar dimecres la llei aprovada pel Congrés amb la qual posa fi al tancament de Govern de 43 dies, el més llarg de la història del país.
“És un honor firmar aquest increïble projecte de llei i aconseguir que el nostre país torni a funcionar”, va declarar Trump al Despatx Oval abans de signar l’acord proposat pels republicans i que va ser aprovat a la Cambra Baixa aquest dimecres amb 222 vots a favor i 209 en contra, amb el suport de sis demòcrates. “Només vull dir al poble nord-americà que no ha d’oblidar això”, va declarar el mandatari i va qualificar com “una extorsió” demòcrata el tancament que es va estendre a causa de la falta d’acords sobre subsidis en matèria sanitària.
Durant la intervenció, Trump va enviar un missatge als republicans del Congrés i va dir “Si eliminéssim l’obstrucció parlamentària, això mai no tornaria a passar”, agregant que “no oblideu que tenim una altra data pròxima en un futur no gaire llunyà”, fent referència a les votacions intermèdies del 2026.