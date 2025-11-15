SUÈCIA
Diversos morts al ser atropellats per un autobús a Estocolm
Un nombre indeterminat de persones van morir ahir i sengles més van resultar ferides al ser atropellades per un autobús que es va estavellar contra una parada al centre d’Estocolm, segons va informar la Policia sueca. “S’està investigant com a homicidi imprudent. El conductor de l’autobús ha estat detingut, però això és habitual en aquest tipus d’incidents”, segons va explicar un portaveu de la Policia, que va afegir que no tenien informació que apuntés que es tractés d’un atemptat terrorista.
Així mateix, els agents van destacar que no faran comentaris sobre el número, el sexe o l’edat dels morts o ferits. Un portaveu dels serveis de rescat d’Estocolm va assenyalar que almenys sis persones van resultar afectades en l’accident, sense precisar el número de morts ni de ferits, i va afegir que durant l’accident no hi havia cap passatger a l’autobús. “Encara no en sabem la causa, però en aquests moments els nostres pensaments estan amb els afectats i les seues famílies”, va declarar el primer ministre Ulf Kristersson en una publicació a X.