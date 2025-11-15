JUSTÍCIA
L’UCO escorcolla seus d’Acciona pel cas Cerdán
Per presumptes mossegades a canvi d’obres públiques. La investigació apunta en diverses ocasions a la constructora
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va escorcollar ahir durant diverses hores dos seus de la constructora Acciona a Madrid i Bilbao en el marc d’una peça secreta oberta pel jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente sobre l’exdirigent del PSOE Santos Cerdán, emportant-se després de l’escorcoll diverses motxilles. Es tracta d’una peça separada a la investigació que dirigeix el magistrat contra Cerdán i l’exministre de Transports José Luis Ábalos, entre altres, per un presumpte repartiment de mossegades en adjudicacions públiques. Al llarg de la causa, els investigadors de l’UCO han posat el focus en diverses obres públiques de la constructora Acciona. Els agents també van acudir a les instal·lacions a Sevilla d’una empresa relacionada amb la trama per requerir documentació, i van escorcollar així mateix les cooperatives Noran i Erkolan, a Sant Sebastià.
L’exsecretari d’Organització socialista es troba en presó preventiva des del 30 de juny passat, investigat per delictes d’organització criminal, suborn i tràfic d’influències. A l’enviar a la presó Santos Cerdán, el jutge va ressaltar les obres adjudicades a Acciona que estarien sota sospita, d’uns 537,2 milions d’euros, i va afirmar que “el botí indiciàriament obtingut per, o compromès per a”, Ábalos i Koldo García se situa al voltant d’un milió d’euros.