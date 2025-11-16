CONFLICTE
Augmenta la tensió al Carib i Maduro demana als EUA “parar la guerra”
Trump afirma que “ha pres una decisió” sobre el següent pas amb Veneçuela. Un nou atac a una llanxa suposadament de narcotraficants deixa quatre morts
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir que ja s’ha “decidit” sobre quina serà la següent acció militar que prengui respecte a Veneçuela, però va agregar que “no puc donar més detalls”. Aquesta afirmació va arribar després que el diari Washington Post revelés que el mandatari havia estat reunit amb el secretari de Guerra, Pete Hegseth, i altres autoritats del Pentàgon per discutir “una sèrie d’opcions” posades sobre la taula contra Veneçuela. Des de dijous, l’Administració Trump ha emmarcat el seu desplegament militar al Carib sota el nom Llança del Sud, una missió que ha generat incertesa per no conèixer detalls dels seus abastos i que d’acord amb Hegseth té com a objectiu eliminar les drogues que són traficades rumb a territori nord-americà. A més, ha desplaçat efectius navals i aeris a la regió, incloent el portaavions Gerald Ford, el més gran de la seua flota. El Govern nord-americà va emmarcar en aquesta nova missió un altre atac portat a terme la matinada de divendres a dissabte a una llanxa suposadament vinculada al narcotràfic al mar Carib, amb un saldo de quatre persones assassinades. L’escalada de la tensió va portar el president veneçolà, Nicolás Maduro, a llançar un nou missatge a la població dels EUA perquè “parin la mà embogida de qui ordena bombardejar, matar i portar una guerra a Sud-amèrica i al Carib. Aturin la guerra. No a la guerra”, va asseverar. L’ONU ha titllat de violació al dret internacional els atacs de Washington a les embarcacions al Carib, que ja deixen més de vuitanta morts.
En un altre ordre de coses, Trump va titllar la cadena pública BBC de “corrupta” i va assegurar que té l’“obligació” de demandar-la per difamació per la forma en què va editar un discurs seu, malgrat les disculpes formals emeses per la cadena i després de desencadenar la dimissió de diversos alts càrrecs de la seua cúpula directiva. D’altra banda, el mandatari va firmar una ordre executiva per reduir els aranzels de diversos aliments bàsics com el cafè, la carn de boví o fruites a causa que són productes que no es produeixen en prou quantitat als EUA.