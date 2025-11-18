JUSTÍCIA
Els forenses determinen que Jordi Pujol no està en condicions de ser jutjat
Compareixerà a l’inici per explicar el seu estat
Els metges forenses que van examinar l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol han conclòs que pateix un “deteriorament cognitiu moderat”, per la qual cosa no està “en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici” ni disposa de “capacitat processal” per defensar-se. L’informe va ser encarregat per l’Audiència Nacional després que la defensa de Pujol, que als seus 95 anys segueix hospitalitzat a Barcelona per una pneumònia lleu, demanés al tribunal que valorés la seua capacitat per ser jutjat i que li permetés seguir el judici per videoconferència per evitar que es desplaci a Madrid. Els forenses, que es van entrevistar amb l’expresident al seu domicili de Barcelona per explorar-lo, afirmen que l’expresident pateix un “diagnòstic de trastorn neurocognitiu 2 de tipus mixt, Alzheimer i vascular”. Aquest provoca “un deteriorament cognitiu moderat, el qual és irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç”, per la qual cosa afirmen que no està “en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per poder defensar-se de manera autosuficient”. Després de rebre l’informe, l’Audiència Nacional va dictar una providència en la qual cita l’expresident perquè els jutges puguin examinar-lo directament dilluns vinent, abans de l’inici del judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció, encara que li permeten comparèixer per videoconferència.
Aquest cap de setmana, Jordi Pujol va ser hospitalitzat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Familia de Barcelona i, si bé evoluciona favorablement, podria estar ingressat fins dijous, segons van informar ahir fonts de la família de l’expresident català.