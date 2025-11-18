INVESTIGACIÓ
Mazón: “La tragèdia no va ser per falta de decisions, sinó d’informació”
Al Congrés, on diu que no va “sentir” la trucada de Pradas a les 19.10 hores
El president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va defensar ahir la seua actuació en la tarda de la dana a l’afirmar que la falta d’informació va ser la causant de la mort de 229 persones i va subratllar que res hauria canviat si hagués anat abans al Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi). “No va ser un problema de falta de decisions, sinó de falta d’informació”, va recalcar davant de la comissió d’investigació de la dana en el Congrés, en la qual els grups de l’esquerra el van assenyalar com el culpable de les morts, mentre que PP i Vox es van centrar a posar en relleu la inacció del Govern central. Especialment agre va ser l’interrogatori del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que el va acusar de ser un “inútil, mentider, incapaç, miserable, homicida i psicòpata” i va desitjar que pagui amb la presó “tot el que ha fet”.
Durant la seua compareixença, també va explicar que no va contestar a trucades de l’exconsellera d’Interior Salomé Pradas a les 19.10 hores perquè podia tenir el mòbil a la motxilla o estar fent altres trucades i va recalcar que aquesta no li va demanar autorització per enviar el missatge d’alerta perquè la decisió no li corresponia a ell. Preguntat pel motiu pel qual va mantenir la seua agenda institucional, va contestar que ho va fer per la mateixa raó que el president de la Generalitat, Salvador Illa, el passat 12 d’octubre amb l’alerta roja pel temporal Alice a l’Ebre.
La jutge investiga si la dana va causar dos víctimes més a València
� La jutge de Catarroja que investiga la gestió de la dana estudia la incorporació a la causa de dos noves víctimes a petició dels seus familiars: una a Alginet i una altra a Paiporta, encara que aquest últim va morir en una residència de Carlet. Així mateix, va reiterar que la competència sobre el control dels barrancs, davant d’un eventual desbordament, correspon a la Generalitat Valenciana. D’altra banda, desenes de familiars de les víctimes de la dana es van concentrar fora del Congrés al crit de “Mazón assassí” i “PP criminal”.