HISENDA
Montero ofereix a les autonomies més dèficit i recursos i avança un nou finançament
Un sistema “per a totes les comunitats” però “contemplarà singularitats”. Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un dèficit del 0,1% del PIB per als anys 2026, 2027 i 2028
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va traslladar ahir a les comunitats autònomes, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, la seua intenció de presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos, que podria estar el mes de gener i que combinaria la multilateralitat amb la bilateralitat.
Montero va explicar que l’Executiu presentarà la totalitat del nou sistema “en una sola vegada” i, per tant, aniran implícites totes les modificacions sobre les variables que componen el model, de manera que cada territori pugui veure com es comporta globalment el sistema de finançament per al seu territori. “Ho farem en la seua totalitat, de manera que un pugui veure el resultat global per a Extremadura, per a Galícia, per a Andalusia, per a Catalunya, per a Madrid, per al conjunt de comunitats autònomes”, va detallar.
La ministra va assegurar que cap comunitat autònoma en sortirà perjudicada i que el sistema autonòmic comptarà amb més recursos per a sanitat, educació, serveis socials o dependència. A més, va assenyalar que el nou model serà aplicable a totes les comunitats autònomes de règim comú, cosa que no impedirà tenir en compte i respectar singularitats o particularitats territorials.
També serà un sistema de finançament que recollirà la solidaritat interterritorial de forma “explícita, transparent i basada en criteris objectius”.
Montero va explicar que es reforçarà i s’augmentarà la capacitat normativa de les comunitats autònomes en un marc de corresponsabilitat fiscal, però també de respecte a la seua autonomia, i també va afirmar que es reduiran les diferències actuals en finançament per habitant ajustat.
“Dit d’una altra manera, la bretxa que existeix actualment entre la comunitat més ben finançada i la comunitat més mal finançada es redueix”, va assegurar.
Així mateix, s’avançarà en el desplegament d’un nou model de gestió en xarxa del sistema tributari entre les administracions tributàries dels territoris autonòmiques i l’agència estatal tributària.
En la reunió, el ministeri va plantejar a les comunitats autònomes un dèficit del 0,1% per als anys 2026, 2027 i 2028, la qual cosa implica dotar les regions d’un marge fiscal que assoleix els 5.485 milions. En aquest sentit, Montero va advertir que les comunitats autònomes perdran aquesta capacitat de despesa si el Congrés tomba la senda d’estabilitat plantejada per l’Executiu.
Generalitat: “Garantirà la singularitat”
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va assegurar ahir que el model de finançament que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, presentarà en el primer trimestre del 2026 “garantirà la singularitat” de Catalunya.
El PP critica les “marrulleries sanchistes”
La vicesecretària nacional de Polítiques de Salut i Polítiques Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, va assegurar que no donen confiança ni credibilitat a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i que les qüestions que ha posat sobre la taula durant el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) són “marrulleries sanchistes”.
Extremadura rebutja les singularitats
La consellera d’Hisenda i Administració Pública de la Junta d’Extremadura, Elena Manzano, va valorar el “pas cap endavant” fet pel Govern central al comprometre’s a articular un nou model “complet” de finançament autonòmic. No obstant, va defensar que aquest s’ha d’assolir a través de la multilateralitat en la negociació i sense “singularitats”.
Balears: “És una puntada cap endavant”
El Govern balear va considerar que la ministra d’Hisenda ha donat “una puntada cap endavant” al comprometre’s a presentar un esborrany del nou model de finançament autonòmic en els propers dos mesos.
Andalusia: “A Montero li entren les presses”
La consellera andalusa d’Economia i Hisenda, Carolina España, va veure “curiós” que a Montero li entrin ara les “presses” per reformar el sistema de finançament autonòmic, encara que sense “negar la quota catalana”.
Reunió que “arriba tard” per a Castella-la Manxa
El conseller d’Hisenda, Administracions Públiques i Transformació Digital del Govern de Castella-la Manxa, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, va lamentar per la seua part que la reunió arriba “tard” perquè la comunitat comenci a tramitar els seus Pressupostos per al 2026.