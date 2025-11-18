SUD-AMÈRICA
La progressista Jara i l’ultra Kast es disputaran la presidència xilena
Malgrat vèncer l’esquerrana, els pactes amb els perdedors donen avantatge al seu contrincant de cara a la segona volta. Forta polarització del vot a Xile
La candidata de la coalició oficialista d’esquerra, Jeannette Jara, i l’ultradretà del Partit Republicà, José Antonio Kast, es disputaran la segona volta de les eleccions presidencials xilenes després de col·locar-se com les dos principals opcions de l’electorat en els comicis celebrats diumenge.
Segons les dades del Servei Electoral de Xile (Servel), l’exministra de Treball i candidata del Pacte Unitat per Xile va assolir un 26,8 per cent dels vots, mentre que Kast va aglutinar el 23,9 per cent en el 98% de l’escrutini.
Darrere, i, per tant, fora de la segona ronda del proper 14 de desembre, van quedar Franco Parisi, del Partit de la Gent (centredreta, 19,7%); l’ultradretà Johannes Kaiser, del Partit Nacional Llibertari (PNL, amb un 13,9%), i Evelyn Matthei, de la coalició Xile Gran i Unit que lidera la seua formació, la conservadora Unió Demòcrata Independent (UDI, 12,5%).
Exministra
Les enquestes apuntaven a la presència de la candidata ultraesquerrana en la segona volta, prevista per al proper 14 de desembre, però el suport de Matthei i Kaiser al segon candidat davant de l’oficialisme podria provocar la derrota de la que va ser ministra en el Govern presidit per Gabriel Boric. Amb tot, Jara va fer una picada d’ullet als candidats que no han aconseguit passar a la ronda final davant de la possibilitat que donin suport a l’ultradretà Kast.
“Vinc mirant, per cert, les propostes dels altres candidats. Vull contar-los ara que valoro profundament la proposta de la devolució de l’IVA dels medicaments que està en el programa de Franco Parisi”, va declarar en al·lusió a l’aspirant del Partit de la Gent, que va quedar en tercera posició i va afirmar que no donarà “un xec en blanc” a cap dels polítics que han passat a la segona volta.
Tanmateix, la ja excandidata Matthei va cridar totes les persones que la van votar “que sisplau recolzin en segona volta el candidat Kast perquè és superimportant que no continuï aquest govern en el poder”.
D’altra banda, la borsa xilena va obrir amb una alça per sobre del 3% i va reaccionar de manera favorable a la primera volta electoral.