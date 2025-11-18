JUSTÍCIA
Puigdemont demana al TC suspendre l’ordre de detenció contra ell
Emparat en les recents conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la UE, que va avalar l’amnistia. Demana mantenir-la fins que hi hagi sentència ferma
L’expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, va sol·licitar ahir al Tribunal Constitucional (TC) la suspensió immediata de l’ordre de cerca, detenció i ingrés a la presó formulades contra ell pel magistrat instructor del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i demana que aquesta suspensió es mantingui fins que el Tribunal dicti una sentència ferma. En un escrit dirigit al Ple del TC, la seua defensa fa referència a les recents conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d’Amnistia, que afirmen que és plenament compatible amb el Dret de la UE. Recorda, a més, que la norma ha estat declarada constitucional pel TC, per la qual cosa “no pot ser privada d’eficàcia pràctica per la persistència de mesures penals restrictives”. “La fase cautelar no pot convertir-se en un instrument per reobrir indirectament un debat constitucional ja tancat”, subratlla l’escrit.
Per tant, la defensa de l’expresident català argumenta que el pronunciament de l’Advocat General, unit a la declaració de constitucionalitat de la llei, “elimina qualsevol fonament jurídic per mantenir viva una ordre de detenció mentre es tramita l’empara”. Adverteix que l’execució de les ordres de detenció produiria “un perjudici irreparable” i afectaria “de manera irreversible la llibertat personal, la participació política del recurrent, l’exercici del seu mandat representatiu i la seua llibertat de circulació”. L’exconseller Toni Comín també ha sol·licitat aquesta suspensió.
D’altra banda, la jutge que investiga tres mossos d’esquadra acusats de facilitar la fugida de Puigdemont després de la fugaç tornada el 8 d’agost del 2024 a Catalunya va descartar identificar les persones que el van escortar o van acompanyar aquell dia. Considera que aquesta petició de l’acusació popular “va més enllà” de la investigació als tres mossos i és una diligència “desproporcionada” i “prospectiva”.