Sánchez anuncia un nou pla de finançament per la defensa i la reconstrucció d'Ucraïna: més de 800 milions d'euros
El president espanyol reafirma el suport "total i ferm" a Zelenski durant la seva tercera visita a l'Estat en un context d'avanç de les tropes russes
El govern espanyol mobilitzarà 817 milions d'euros per donar suport a Ucraïna en la seva defensa contra la invasió russa i en la reconstrucció del país. Així ho ha anunciat aquest dimarts el president del govern, Pedro Sánchez, després de mantenir una reunió amb el president ucraïnès Volodímir Zelenski a Madrid. D'aquesta quantitat, 615 milions es destinaran específicament a l'adquisició d'armament, mentre que els 200 milions restants s'invertiran en la reconstrucció d'infraestructures ucraïneses mitjançant un nou instrument financer.
El paquet d'ajuda militar inclou diverses partides estratègiques. Espanya enviarà equipament per valor de 300 milions d'euros directament, transferirà 215 milions a través de l'instrument SAFE impulsat per la Comissió Europea i aportarà 100 milions per a la compra d'armament estatunidenc mitjançant el programa PURL de l'OTAN. Aquesta darrera contribució forma part d'una compra col·lectiva de 500 milions coordinada per l'Aliança Atlàntica, destinada principalment a sistemes de defensa antiaèria per protegir la infraestructura energètica ucraïnesa dels atacs russos.
Durant la roda de premsa posterior a la trobada, Sánchez ha expressat el suport "total i ferm" d'Espanya a Ucraïna. "Ho fem per solidaritat, coherència i responsabilitat. Sabem que la guerra que està lliurant Ucraïna contra el neoimperialisme de Putin és una guerra que prova de debilitat el projecte europeu i el que aquest representa", ha afirmat el mandatari espanyol.
La tercera visita de Zelenski a l'Estat
La visita del president ucraïnès a Espanya s'emmarca en una gira europea destinada a reforçar els suports internacionals davant l'avanç de les tropes russes a l'est del país. Zelenski ha mantingut una agenda intensa a Madrid, que ha inclòs una visita al Congrés dels Diputats, on ha estat rebut per la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i pel president del Senat, Pedro Rollán.
El líder ucraïnès també ha dinat amb el rei Felip VI i ha visitat el quadre 'Guernica' de Picasso al Museu Reina Sofía acompanyat per Pedro Sánchez. A més, s'ha reunit amb representants d'empreses espanyoles del sector de la defensa a la seu d'Indra a la capital espanyola. Abans d'arribar a Madrid, Zelenski va mantenir trobades amb Emmanuel Macron a París i va visitar Grècia.
Compromís espanyol amb la causa ucraïnesa
Aquesta no és la primera mostra de suport d'Espanya a Ucraïna. El febrer d'aquest 2025, el president espanyol ja va viatjar a Kíiv per reunir-se amb Zelenski, en un moment de tensions entre el mandatari ucraïnès i el president nord-americà, Donald Trump. Anteriorment, al maig de 2024, durant la segona visita de Zelenski a l'Estat, Sánchez es va comprometre a aportar 1.000 milions d'euros en suport militar.