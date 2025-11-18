Zelenski demana a Espanya ajuda per reforçar la defensa aèria d’Ucraïna
El president ucraïnès ha visitat el Congrés dels Diputats abans de reunir-se amb el rei i amb Pedro Sánchez
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha informat aquest dimarts al Congrés a la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, i al president del Senat, Pedro Rollán, de la situació al front, i ha demanat ajuda per reforçar la defensa aèria del seu país amb sistemes i míssils. "Ucraïna necessita reforçar la seua defensa aèria amb sistemes i míssils addicionals. També ens interessa cooperar amb empreses de defensa espanyoles", ha detallat Zelenski en un missatge a la seua xarxa X després de ser rebut per Armengol i Rollán en l’inici de la seua visita a Madrid.
El líder ucraïnès agraeix també el suport espanyol al seu país i detalla que ha informat els presidents del Congrés i del Senat d’Espanya "sobre la situació al front" i "els atacs de Rússia contra la població" i contra edificis d’apartaments civils i infraestructures energètiques.
La trobada s’ha centrat també en la petició de continuïtat de l’ajuda humanitària i energètica espanyola i en "el suport al camí conjunt d’Ucraïna i Moldàvia cap a l’adhesió a la Unió Europea". "Agraeixo a ambdues cambres de les Corts Generals el seu suport a la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna, i totes les decisions que han adoptat en suport del nostre Estat", afegeix.
Zelenski ha firmat al llibre d’honor del Congrés i ha contemplat els impactes dels trets de l’intent del cop d’Estat del 23F, que es conserven, li ha explicat Armengol, perquè una cosa així "no es torni a repetir". La visita del president ucraïnès a la Cambra Baixa ha estat el primer acte oficial de la jornada, en la qual té previstes reunions amb el rei, amb el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i amb representants de la indústria de defensa espanyola.